«Я устала иметь деформированную попу»: молодая женщина увеличила свою пятую точку и очень пожалела об этом

Звезда заявила американской версии таблоида The Sun, что ей придется поехать в Лос-Анджелес, чтобы исправить последствия неудачной операции по увеличению ягодиц, которую она сделала в Турции, когда ей было всего 19 лет. Софи выбрала Турцию, потому что там подтяжка стоила дешевле, чем в других странах.

Однако, по словам певицы, вместо аппетитных округлостей, она получила «неестественную попу», что стало для нее настоящим шоком: «Я устала иметь неестественную, деформированную попу. Когда я шла на эту операцию, не думала о последствиях и о том, как буду выглядеть в 50 лет. Но теперь, когда я стала старше, я думаю совершенно по-другому. Я хочу иметь тело, которое будет хорошо и гармонично выглядеть спустя годы».