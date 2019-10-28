«Я устала иметь деформированную попу»: молодая женщина увеличила свою пятую точку и очень пожалела об этом
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Звезда заявила американской версии таблоида The Sun, что ей придется поехать в Лос-Анджелес, чтобы исправить последствия неудачной операции по увеличению ягодиц, которую она сделала в Турции, когда ей было всего 19 лет. Софи выбрала Турцию, потому что там подтяжка стоила дешевле, чем в других странах.
Однако, по словам певицы, вместо аппетитных округлостей, она получила «неестественную попу», что стало для нее настоящим шоком: «Я устала иметь неестественную, деформированную попу. Когда я шла на эту операцию, не думала о последствиях и о том, как буду выглядеть в 50 лет. Но теперь, когда я стала старше, я думаю совершенно по-другому. Я хочу иметь тело, которое будет хорошо и гармонично выглядеть спустя годы».
Софи предупреждает, что еще один минус дешевой пластики в том, что результат от нее может быть весьма непредсказуемым, например, ее имплантаты деформировались и выглядят весьма странно, и ее это приводит в отчаяние. Кстати, недавно девушка уже пережила пластическую операцию – она избавилась от силиконовой груди, о чем она сообщила поклонникам, выложив фото до и после. Однако впоследствии Софи пожалела об этом поступке и решила, что в будущем будет держать подобную информацию при себе, так как это очень интимный процесс, в который не надо втягивать поклонников.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!