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«Я устала иметь деформированную попу»: молодая женщина увеличила свою пятую точку и очень пожалела об этом

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

24-летняя популярная норвежская певица и блогер Софи Элис, увеличившая ягодицы еще 5 лет назад, когда ей было всего 19, призналась, что ужасно сожалеет об этом своем решении.

Звезда заявила американской версии таблоида The Sun, что ей придется поехать в Лос-Анджелес, чтобы исправить последствия неудачной операции по увеличению ягодиц, которую она сделала в Турции, когда ей было всего 19 лет. Софи выбрала Турцию, потому что там подтяжка стоила дешевле, чем в других странах.

Однако, по словам певицы, вместо аппетитных округлостей, она получила «неестественную попу», что стало для нее настоящим шоком: «Я устала иметь неестественную, деформированную попу. Когда я шла на эту операцию, не думала о последствиях и о том, как буду выглядеть в 50 лет. Но теперь, когда я стала старше, я думаю совершенно по-другому. Я хочу иметь тело, которое будет хорошо и гармонично выглядеть спустя годы».

Софи предупреждает, что еще один минус дешевой пластики в том, что результат от нее может быть весьма непредсказуемым, например, ее имплантаты деформировались и выглядят весьма странно, и ее это приводит в отчаяние. Кстати, недавно девушка уже пережила пластическую операцию – она избавилась от силиконовой груди, о чем она сообщила поклонникам, выложив фото до и после. Однако впоследствии Софи пожалела об этом поступке и решила, что в будущем будет держать подобную информацию при себе, так как это очень интимный процесс, в который не надо втягивать поклонников.

Фото: Instagram

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