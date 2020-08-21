Молодая женщина увеличила грудь и лишилась работы и здоровья
Как рассказала женщина британскому онлайн-порталу Daily Mail, чтобы сэкономить деньги, она решила оперироваться в Доминиканской республике. Изначально она планировала вовсе не увеличение груди, а подтяжку живота, однако из-за миомы матки это оказалось невозможно. Операция прошла успешно, и после реабилитации более пышный бюст приносил Анни радость и заставил лучше относиться к собственному телу. Однако вскоре у нее начали появляться загадочные симптомы: возникли ужасающая усталость, приступы головокружения, внезапная одышка и ночные приливы, если она завтракала, ее неизбежно тошнило. Кроме того, со временем ситуация ухудшилась: добавились боли в груди, шее, ушах, челюсти, кожа покрылась пятнами, похожими на солнечный ожог.
Анни не понимала, что с ней происходит, ведь анализы крови, биопсия, МРТ, маммография, компьютерная томография и другие исследования ничего не показали. Врачи терялись в догадках, что с ней происходит. В то время американка работала адвокатом по вопросам психического здоровья и училась в колледже, у нее была отличная медицинская страховка, но и она не покрывала всех расходов на медицину. Из-за необъяснимой болезни девушка провалила 4 экзамена и вынуждена была бросить обучение и в конце концов потеряла работу, а вместе с ней и страховку. Без постоянного дохода ей стало нечем платить за жилье, и ее выселили, за долги едва не отобрали машину. В конце концов врач-ревматолог заявил Анни, что, вероятнее всего, во всем виноваты импланты, установка которых стала причиной развития аутоиммунного заболевания под названием тиреоидит Хашимото. И теперь она изо всех сил пытается собрать средства, чтобы оплатить себе операцию по их удалению и вернуть себе свою жизнь обратно.
Фото: depositphotos
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