Молодая женщина стала делиться фото своей несовершенной фигуры – и стала звездой соцсетей

Челси призналась, что ее путь к уверенности в себе не был гладким. В подростковом возрасте она была выше своих друзей и больше, что в 16 лет было очень болезненно. Мама девушки сказала ей принять себя со всеми своими особенностями, несовершенствами и ростом, правда в тот момент эти слова оказались пустым звуком. «Я была другой, но это последнее, чего мне хотелось», – призналась она. В попытках стать увереннее в себе, Челси решила стать моделью, однако в агентстве ей сказали похудеть, из-за чего она стала мало есть и стала выглядеть нездоровой. Что только усилило ее застенчивость. Девушка постила в социальные сети только тщательно отретушированные фотографии, но в конце концов просто устала от этого.

Тогда Челси решила отказаться от фотошопа и программ по улучшению изображения и стала показывать себя такой, какая есть на самом деле. «Это очень облегчает жизнь и придает уверенности. Если бы три года назад мне сказали, что я буду публиковать свои танцы в бикини на публику, я бы никогда в это не поверила», — поделилась она. И ее решение нашло положительный отклик в сердцах людей – количество ее подписчиков стало расти и очень быстро приблизилось к отметке в 800 тысяч. Челси стала настоящей звездой социальных сетей и ежедневно получает множество одобрительных комментариев от фолловеров, которые не устают благодарить ее за смелость и открытость.

Фото: depositphotos

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