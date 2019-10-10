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Молодая женщина увеличила ягодицы на дому и впала в кому на 2 месяца

33-летняя Мариэла Алонсо захотела увеличить ягодицы и при этом сэкономить, потому обратилась к «специалисту», проводящему процедуры на дому. Желание получить красоту со скидкой едва не обернулось для молодой американки трагедией.

Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, косметолог Эна Болтон, у которой даже не было лицензии на медицинскую деятельность, ввела Мариэле синтетический филлер Био-алькамид, не одобренный медицинским сообществом и Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов из-за дурной репутации и множества выявленных побочных эффектов. Стоимость процедуры составила 800$ (около 52 000 рублей по текущему курсу).

После процедуры Мариэла сообщила псевдодоктору, что чувствует сильную боль, на что та посоветовала ей выпить подслащенную воду, и все пройдет. Но не прошло: у женщины началась рвота с кровью. Но и это не насторожило косметолога, которая постаралась успокоить свою пациентку, сказав, что все будет хорошо.

Однако жертва красоты не поверила ей и обратилась в больницу, где врач поставил ей диагноз «пневмония» и выписал антибиотик. Сразу после приема лекарства Мариэле стало плохо, она начала задыхаться, ее состояние резко ухудшилось. Женщину экстренно госпитализировали, и врачам пришлось ввести ее в состояние искусственной комы, из которой она вышла только через 2 месяца. Но на этом проблемы со здоровьем у американки не закончились – после того, как она очнулась, у нее начались проблемы с речью и мелкой моторикой. Все это стало основанием для обращения американки в полицию.

Сейчас Эна Болтон взята под арест и привлечена к ответственности за ведение медицинской практики без лицензии и причинение тяжелого вреда здоровью. Ведется разбирательство.

Фото: vostock-photo

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