Молодая женщина увеличила ягодицы на дому и впала в кому на 2 месяца

Однако жертва красоты не поверила ей и обратилась в больницу, где врач поставил ей диагноз «пневмония» и выписал антибиотик. Сразу после приема лекарства Мариэле стало плохо, она начала задыхаться, ее состояние резко ухудшилось. Женщину экстренно госпитализировали, и врачам пришлось ввести ее в состояние искусственной комы, из которой она вышла только через 2 месяца. Но на этом проблемы со здоровьем у американки не закончились – после того, как она очнулась, у нее начались проблемы с речью и мелкой моторикой. Все это стало основанием для обращения американки в полицию.

Сейчас Эна Болтон взята под арест и привлечена к ответственности за ведение медицинской практики без лицензии и причинение тяжелого вреда здоровью. Ведется разбирательство.

Фото: vostock-photo

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