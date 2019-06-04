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Молодая женщина отправилась рожать «при полном параде» и стала объектом насмешек в Сети

Беременная австралийская бикини-модель Ханна Политес подверглась жесткой критике за то, что решила поехать рожать при макияже и укладке.

Как сообщает британский таблоид The Sun, женщина поплатилась за то, что имела неосторожность выложить в Instagram откровенное семейное фото, на котором она позирует вместе с мужем и дочерью перед отъездом в больницу на роды. Гнев подписчиков вызвали ее идеальная укладка и макияж, а также схожие по цветовой гамме наряды семейства. Некоторые обвинили модель в позерстве и желании выставить напоказ даже самые интимные моменты жизни, другие были более сдержанны и заявили, что пост «странный» и «диковинный».

«Она постит фото из серии «готова к родам» и при этом стоит в дизайнерском больничном платье и полностью накрашенная», «У вас что, есть время сделать постановочную фотографию для Instagram, когда вы собираетесь рожать?», «Я думаю, это очень странно, что вы публикуете в Instagram каждую секунду своей жизни, чтобы все могли это увидеть», – это лишь немногие критические комментарии в сторону Ханны.

Другие пользователи отметили, что «быстрое усталое селфи было бы куда уместнее и естественнее в данном случае», а также что «для такого объявления не обязательно было так сильно краситься».

Однако нашлись и те, кому снимок красивой улыбающейся семьи пришелся по душе: «Я бы хотела выглядеть так же хорошо, будучи беременной», «Это не в моем стиле, но каждому свое, а Ханна собирается завести ребенка, потому может делать абсолютно все, что ей хочется», – заметили подписчицы. Модель поддержали и другие пользователи соцсети: «Я предполагаю, роды в тот момент только начались, потому Ханна не торопилась в больницу, а захотела запечатлеть воспоминания, которые она сохранит навсегда», «Если она счастлива, кто мы такие, чтобы говорить ей, что делать».

Текст: Наталья Обрядина

Фото: Instagram

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