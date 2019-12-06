Молодая женщина отбелила зубы в салоне красоты и осталась с сильно обожженными деснами

Пост Уиллс стал очень популярен в соцсети – за сутки его перепостили больше 2000 раз. Пользователи также оставили множество сочувственных комментариев в адрес пострадавшей: «Это просто позор! Вам надо требовать возврата денег!», «Боже мой! Бедная девушка! Это мой худший кошмар», «Ого! Выглядит очень болезненно! Спасибо за вашу смелость, что вы поделились этой историей», «Надеюсь, все заживет без повреждения тканей десны». Тем не менее Уиллс после повторного визита к стоматологу подтвердила в комментариях, что причиненный ущерб, скорее всего, нельзя будет ликвидировать полностью, потому придется делать трансплантацию десны. Девушка подчеркнула, что извлекла урок из своей ошибки, но все еще мучительно переживает ее и просит людей быть осторожнее и дважды думать, прежде чем обращаться за услугой к непроверенным специалистам.

Национальная организация здравоохранения Великобритании подчеркнула, что отбеливание зубов – серьезная процедура, которую должен проводить только квалифицированный врач-стоматолог, салоны красоты в принципе не должны оказывать подобных услуг, так как это незаконно, если у специалиста, который берется за отбеливание, нет соответствующего образования.

Фото: facebook

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