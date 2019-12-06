Молодая женщина отбелила зубы в салоне красоты и осталась с сильно обожженными деснами
я выбрал вместо рекламы.
Фото: facebook
Об этой истории сообщает британский онлайн-портал Daily Mail со ссылкой на страницу в социальной сети Facebook, где девушка оставила эмоциональное послание и поделилась откровенными фотографиями. В своем посте Уиллс написала: «Просто предупреждение людям! В субботу я пошла в салон красоты в Монахане (Ирландия), чтобы отбелить зубы, я доверяла этим людям и надеялась, что они правильно сделают свою работу. Однако вместо белоснежной улыбки я осталась с сильно обожженными деснами и сильной болью! Сегодня я ходила к стоматологу, чтобы проверить их и сделать рентген, к счастью, мои зубы не были повреждены – мне очень повезло. Однако врачи еще не знают, как мои десны заживут после такой процедуры! Стоматолог объяснил, что перед процедуроц на десны необходимо нанести защитный гель, но, судя по всему, этого сделано не было».
Пост Уиллс стал очень популярен в соцсети – за сутки его перепостили больше 2000 раз. Пользователи также оставили множество сочувственных комментариев в адрес пострадавшей: «Это просто позор! Вам надо требовать возврата денег!», «Боже мой! Бедная девушка! Это мой худший кошмар», «Ого! Выглядит очень болезненно! Спасибо за вашу смелость, что вы поделились этой историей», «Надеюсь, все заживет без повреждения тканей десны». Тем не менее Уиллс после повторного визита к стоматологу подтвердила в комментариях, что причиненный ущерб, скорее всего, нельзя будет ликвидировать полностью, потому придется делать трансплантацию десны. Девушка подчеркнула, что извлекла урок из своей ошибки, но все еще мучительно переживает ее и просит людей быть осторожнее и дважды думать, прежде чем обращаться за услугой к непроверенным специалистам.
Национальная организация здравоохранения Великобритании подчеркнула, что отбеливание зубов – серьезная процедура, которую должен проводить только квалифицированный врач-стоматолог, салоны красоты в принципе не должны оказывать подобных услуг, так как это незаконно, если у специалиста, который берется за отбеливание, нет соответствующего образования.
Фото: facebook
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