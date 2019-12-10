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Молодая женщина осветлила волосы дома и осталась с химическим ожогом половины головы

20-летняя Аннализ Фокс, будучи от природы брюнеткой, решила сменить имидж и осветлить свои темные пряди, однако дешевая краска за 6 фунтов (около 500 рублей по текущему курсу) оставила ее с химическим ожогом третьей степени.

Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, ссылаясь на публикацию Аннализ в социальных сетях, желание стать блондинкой дорого ей обошлось: дешевый краситель стал причиной «мощного ожога», несмотря на то, что она следовала инструкции, когда наносила его на волосы: «Я завернула свои обесцвеченные волосы в термопленку и пошла в супермаркет еще за одной коробкой краски, потому что у меня была только одна упаковка и я думала, что мне может ее не хватить. Пока я была в магазине, моя голова начала гореть, и я поспешила домой, чтобы смыть краску в душе», — поделилась девушка в соцсети.

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Фото: facebook

Аннализ знала, что при нанесении краски кожа может немного гореть, но у нее было ощущение, что из головы идет пар. Девушка быстро приняла душ и отправилась в больницу, где врачи первоначально диагностировали у нее поверхностный ожог и дали немного крема, который надо наносить на поврежденную кожу. Однако доктора решили проконсультироваться со своими коллегами из отделения тяжелой ожоговой помощи, потому отправили им фото головы девушки, на которых зияли белые пятна обесцвеченной кожи.

Специалисты, увидев фото, забили тревогу, так как увидели, что у девушки «сильнейший химический ожог третьей степени». Пострадавшая заявила, что, вероятно, ей понадобится делать пересадку кожи на затылке. Фокс предупредила подписчиц и всех прочитавших ее пост, чтобы они были осторожнее при выборе краски для волос: «Осветилить волосы дома было самой моей большой ошибкой в жизни. Я знаю, что многие люди окрашивают волосы дома и могут повторить мою ошибку, потому просто будьте осторожны».

Фото: vostock-photo, facebook

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