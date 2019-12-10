Молодая женщина осветлила волосы дома и осталась с химическим ожогом половины головы

Специалисты, увидев фото, забили тревогу, так как увидели, что у девушки «сильнейший химический ожог третьей степени». Пострадавшая заявила, что, вероятно, ей понадобится делать пересадку кожи на затылке. Фокс предупредила подписчиц и всех прочитавших ее пост, чтобы они были осторожнее при выборе краски для волос: «Осветилить волосы дома было самой моей большой ошибкой в жизни. Я знаю, что многие люди окрашивают волосы дома и могут повторить мою ошибку, потому просто будьте осторожны».

Фото: vostock-photo, facebook

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