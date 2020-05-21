Молодая женщина разбогатела на фотографиях своих ног с безупречным педикюром

Студентка призналась, что очень быстро ей стали поступать предложения продать снимки своих ног. Постепенно количество сообщений с подобными запросами стало достигать 50 и даже 100 штук. Фут-фетишисты часто просят молодую женщину реализовать весьма необычные фантазии. «Некоторым нравятся подошвы моих ног, другим – пальцы, третьи хотят увидеть их с разных ракурсов. Людям также нравится смотреть, как я давлю ногами малину, виноград или пирожные. Однажды кто-то даже попросил меня раздавить муравьев – но это уже слишком. Одна из самых странных просьб, которую я когда-либо получала, – прислать адресату по почте мою изношенную обувь, желательно, чтобы она еще и попахивала. Клиент был счастлив!» – со смехом сообщила Sweet Arches.

На съемку американка тратит от 6 до 10 часов в день, и заработок, который она получает от фотографий ног, позволяет ей оплатить учебу в Медицинской школе, однако это не основной ее доход – она работает ассистентом хирурга и собирается связать свою жизнь с врачебным делом. Однако благодаря своим поклонникам она не забывает поддерживать свои ноги в идеальном состоянии, делает педикюр дважды в месяц. «Я также люблю делать маски для ног, а в душе у меня всегда есть под рукой хорошая пемза, которую я использую каждый день», – пояснила девушка.

Фото: Instagram

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