Молодая женщина исцелилась от диабета, похудев на 50 килограммов

В итоге Сара родила дочку Элеонору в результате планового кесарева сечения. По словам женщины, «неспособность родить естественным путем из-за проблем со здоровьем была серьезным тревожным звоночком». Это заставило ее серьезно пересмотреть свой рацион питания. И если раньше в основе ее меню были тосты на завтрак, бутерброд и чипсы на обед, гамбургер на ужин, а в качестве перекусов –только печенье и шоколад, теперь она питается более правильно: «Я начала есть свежие фрукты и натуральный обезжиренный йогурт утром, запеченную курицу или рыбу с салатом днем, стараясь придерживаться суточной калорийности не более 1200 ккал, а также занималась спортом в течение часа. За 10 месяцев я потеряла 50 килограммов».

До рождения первого ребенка вес Сары Данкли составлял больше 113 килограммов, сейчас же он не превышает 63-х. В ноябре 2018 года она снова забеременела и на этот раз признаков гестационного диабета не было и в помине.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: facebook Sarah Dunkley

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