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Молодая женщина исцелилась от диабета, похудев на 50 килограммов

31-летняя англичанка Сара Данкли, получившая во время беременности диагноз «гестационный диабет», рассказала, как ей удалось справиться с заболеванием.

По словам Сары, которые цитирует британское онлайн-издание Daily Mail, она была типично взволнованной будущей матерью, когда на восьмой неделе беременности анализ мочи показал, что у нее развился диабет. Это заболевание крайне негативно сказывается не только на самочувствии беременных женщин, но и на здоровье будущего ребенка. Как правило, гестационный диабет сопряжен с тяжелыми родами, смертью младенцев вскоре после рождения. Также дети, рожденные от матерей, страдающих от этого недуга, предрасположены к ожирению и в подростковом или молодом возрасте у них может развиться диабет II типа. На сегодняшний день от этого заболевания страдает фактически каждая четвертая женщина Великобритании. Причинами его развития служат ожирение и возраст, в котором дамы решают впервые завести ребенка. «Я никогда не думала, что гестационный диабет может повлиять на меня, – признается Сара. – Я хорошо себя чувствовала. Однако обычно это заболевание выявляется примерно на 28 неделе, в отличие от моего случая. Это меня убедило в серьезности проблемы».

В итоге Сара родила дочку Элеонору в результате планового кесарева сечения. По словам женщины, «неспособность родить естественным путем из-за проблем со здоровьем была серьезным тревожным звоночком». Это заставило ее серьезно пересмотреть свой рацион питания. И если раньше в основе ее меню были тосты на завтрак, бутерброд и чипсы на обед, гамбургер на ужин, а в качестве перекусов –только печенье и шоколад, теперь она питается более правильно: «Я начала есть свежие фрукты и натуральный обезжиренный йогурт утром, запеченную курицу или рыбу с салатом днем, стараясь придерживаться суточной калорийности не более 1200 ккал, а также занималась спортом в течение часа. За 10 месяцев я потеряла 50 килограммов».

До рождения первого ребенка вес Сары Данкли составлял больше 113 килограммов, сейчас же он не превышает 63-х. В ноябре 2018 года она снова забеременела и на этот раз признаков гестационного диабета не было и в помине.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: facebook Sarah Dunkley

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