Молодая мать сделала мыло из грудного молока и заявила, что оно сотворило чудо с ее кожей

Мыла получилось очень много, и во время карантина вся семья с удовольствием пользовалась им. Эшли уверяет, что оно сотворило чудеса с их кожей: исчезли прыщи, сухость и кожные покраснения, а у старшей дочери прошла экзема. «Я не хотела, чтобы мое грудное молоко, которого было очень много, выливалось, потому решила сделать с ним мыло. Это не моя идея, я прочитала в Интернете, что грудное молоко отлично подходит для облегчения экземы, которой как раз страдает моя старшая дочь. Мы пользуемся этим мылом только для рук, а Майли моет им и тело. Это действительно удивительно!» – пояснила женщина. Эшли поделилась фотографиями своей работы в Интернете и была очень удивлена, когда на нее посыпались вопросы от незнакомцев о возможности приобрести это мыло. Сейчас молодая мать серьезно рассматривает продажу мыла с грудным молоком как возможность начать свой маленький бизнес. «Сейчас я делаю только мыло, но у меня в планах еще и приготовление лосьона и желе для ванн на основе грудного молока», – гордо заявила молодая мать.

Фото: pixabay

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