Молодая мать сделала мыло из грудного молока и заявила, что оно сотворило чудо с ее кожей
Как передает британский онлайн-портал The Sun, Эшли, ее муж Пол, 10-летняя дочь Майли и малышка Миа, родившаяся в апреле этого года. Младший ребенок появился на свет во время карантина, потому молодой маме было очень скучно сидеть безвылазно дома с младенцем, потому она решила заняться творчеством и попробовать сварить мыло ручной работы. Для этого она растопила в микроволновке глицерин и добавила 500 мл грудного молока, а также несколько капель различных эфирных масел и цветочки сушеной лаванды. Женщина разлила жидкость по силиконовым формам и отправила застывать в холодильник.
Мыла получилось очень много, и во время карантина вся семья с удовольствием пользовалась им. Эшли уверяет, что оно сотворило чудеса с их кожей: исчезли прыщи, сухость и кожные покраснения, а у старшей дочери прошла экзема. «Я не хотела, чтобы мое грудное молоко, которого было очень много, выливалось, потому решила сделать с ним мыло. Это не моя идея, я прочитала в Интернете, что грудное молоко отлично подходит для облегчения экземы, которой как раз страдает моя старшая дочь. Мы пользуемся этим мылом только для рук, а Майли моет им и тело. Это действительно удивительно!» – пояснила женщина. Эшли поделилась фотографиями своей работы в Интернете и была очень удивлена, когда на нее посыпались вопросы от незнакомцев о возможности приобрести это мыло. Сейчас молодая мать серьезно рассматривает продажу мыла с грудным молоком как возможность начать свой маленький бизнес. «Сейчас я делаю только мыло, но у меня в планах еще и приготовление лосьона и желе для ванн на основе грудного молока», – гордо заявила молодая мать.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!