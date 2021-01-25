Молодая мать нашла способ сохранить молодость кожи – и он весьма необычен
Как сообщает онлайн-издание The Sun, блогер год назад родила сына Си Джея и с тех пор стала одержима уходом за кожей – она регулярно делится со своими подписчиками разнообразными бьюти-уловками в микроблоге. По ее словам, секрет ее сияющей и дышащей молодостью кожи заключается в грудном молоке.
Женщина утверждает, что это «жидкое золото», и настаивает на том, что лучше антивозрастного ингредиента и не придумать. Она использовала молозиво – первое молоко, которое вырабатывается в первые несколько дней после рождения ребенка, потому что в нем много преимуществ. Она сказала: «Почему я использовала собственное молоко на лице? Внимание! Все мамы и те, кто ими скоро станет, мажьте это жидкое золото на лицо. Поверьте! Оно того стоит! Это волшебное противовоспалительное средство, которое стимулирует производство здоровых кожных бактерий, которые борются с любыми проблемами – это естественный пробиотик».
Си Си добавляет, что при нанесении на кожу грудное молоко помогает при любом гормональном дисбалансе и запускает процесс регенерации, а значит, замедляет старение. Она добавляет, что понимает, что это может показаться странным, но не считает, что это что-то экстраординарное. По ее словам, ее бьюти-рутина выглядит следующим образом: сначала она очищает кожу, затем наносит молоко и «запечатывает» его увлажняющим кремом.
Фото: Instagram sisishoffman
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!