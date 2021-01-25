Молодая мать нашла способ сохранить молодость кожи – и он весьма необычен

Как сообщает онлайн-издание The Sun, блогер год назад родила сына Си Джея и с тех пор стала одержима уходом за кожей – она регулярно делится со своими подписчиками разнообразными бьюти-уловками в микроблоге. По ее словам, секрет ее сияющей и дышащей молодостью кожи заключается в грудном молоке.

Женщина утверждает, что это «жидкое золото», и настаивает на том, что лучше антивозрастного ингредиента и не придумать. Она использовала молозиво – первое молоко, которое вырабатывается в первые несколько дней после рождения ребенка, потому что в нем много преимуществ. Она сказала: «Почему я использовала собственное молоко на лице? Внимание! Все мамы и те, кто ими скоро станет, мажьте это жидкое золото на лицо. Поверьте! Оно того стоит! Это волшебное противовоспалительное средство, которое стимулирует производство здоровых кожных бактерий, которые борются с любыми проблемами – это естественный пробиотик».