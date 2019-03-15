Молодая мама Светлана Лобода похвасталась девичьим прессом на селфи из ванной комнаты

Почти год назад, 24 мая, популярная певица Светлана Лобода стала мамой во второй раз. Рожала звезда в престижном Медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. Сейчас артистка посетила США с концертами.
«Доброе утро, но для нас доброй ночи», — написала она под селфи, которое сделано в Майами.
Сейчас Светлана находится с концертами в США. Следующее выступление Светланы состоится 16 марта в Лос-Анджелесе, а 17 числа она споет для фанатов из Сан-Франциско.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram