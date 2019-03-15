Молодая мама Светлана Лобода похвасталась девичьим прессом на селфи из ванной комнаты

Почти год назад, 24 мая, популярная певица Светлана Лобода стала мамой во второй раз. Рожала звезда в престижном Медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. Сейчас артистка посетила США с концертами.

«Доброе утро, но для нас доброй ночи», — написала она под селфи, которое сделано в Майами.