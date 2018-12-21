Молодая мама Светлана Лобода показала идеальную растяжку: «Так и живем»

Интернет-пользователи тут же осыпали звезду комплиментами: «Класс. Так держать», «Красиво выглядеть нелегко», «Необыкновенная!», «Обалдеть!!! Когда еще успеваешь находить время на занятия», «Да уж, это только кажется что все просто и легко... Трудяга, очень уважаю!!!», «Светлана вы нереальный мотиватор» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). Напомним, сейчас Лобода готовится к нескольким сольным шоу в Москве, которые доллжны были пройти еще в конце октября, однако были отменены из-за срочной операции на почках, потребовавшейся Светлане.

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram