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Молодая мама Светлана Лобода показала идеальную растяжку: «Так и живем»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Лобода

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36-летняя Светлана Лобода продемонстрировала результаты тренировок по стрейчингу.

Поклонники не устают интересоваться у певицы Светланы Лободы, как ей удалось в рекордные сроки вернуть прекрасную фигуру после вторых родов. Оказалось, все дело в регулярных стрейчинг-тренировках: накануне Светлана показала в своем микроблоге, как делает шпагат в подвешенном состоянии — на специальных полосах ткани.

«Так и живем) Доброе утро», — подписала снимок артистка.

Интернет-пользователи тут же осыпали звезду комплиментами: «Класс. Так держать», «Красиво выглядеть нелегко», «Необыкновенная!», «Обалдеть!!! Когда еще успеваешь находить время на занятия», «Да уж, это только кажется что все просто и легко... Трудяга, очень уважаю!!!», «Светлана вы нереальный мотиватор» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). Напомним, сейчас Лобода готовится к нескольким сольным шоу в Москве, которые доллжны были пройти еще в конце октября, однако были отменены из-за срочной операции на почках, потребовавшейся Светлане.

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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