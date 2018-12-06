Молодая мама Нюша рассказала, как собирается худеть после родов

Ровно месяц назад, 6 ноября, певица Нюша и ее супруг Игорь Сивов стали родителями. Звезда родила дочь, чье имя пока не называет. Сейчас Нюша активно делится новыми снимками и видеороликами, пока отдыхает в Майами, и подписчики в том числе обращают внимание на изменения в фигуре девушки — она уже сбросила несколько килограммов лишнего веса и продолжает в том же духе.

«Конечно есть еще над чем работать) Но главное процесс пошел) Впереди много танцев и спорт-спорт-спорт», — призналась Нюша, опубликовав новое фото, на котором она позирует в удлиненном худи и демонстрирует стройные длинные ноги (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).