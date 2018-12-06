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Молодая мама Нюша рассказала, как собирается худеть после родов

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Нюша

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28-летняя певица Нюша призналась, что уже начала работать над своей фигурой после появления на свет дочки.

Ровно месяц назад, 6 ноября, певица Нюша и ее супруг Игорь Сивов стали родителями. Звезда родила дочь, чье имя пока не называет. Сейчас Нюша активно делится новыми снимками и видеороликами, пока отдыхает в Майами, и подписчики в том числе обращают внимание на изменения в фигуре девушки — она уже сбросила несколько килограммов лишнего веса и продолжает в том же духе.

«Конечно есть еще над чем работать) Но главное процесс пошел) Впереди много танцев и спорт-спорт-спорт», — призналась Нюша, опубликовав новое фото, на котором она позирует в удлиненном худи и демонстрирует стройные длинные ноги (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Напомним, отец Нюши Владимир Шурочкин рассказал в одном из интервью, что видел первые фото малышки и счел ее очень похожей на маму. А недавно певица выложила видео, на котором ее супруг укачивает малышку. При этом все семейство слушает колыбельную, которую когда-то записал для артистки ее папа.

Автор: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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