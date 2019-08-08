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Резинка для тренировок, скакалка и бутылка воды: молодая мама Галина Юдашкина поделилась секретами стройности и показала результат

29-летняя Галина Юдашкина рассказала, как поддерживет форму в отпуске.
  1. Я всегда с собой беру в поездку резинку для силовых тренировок , она не занимает место в багаже, а результат отличный.
  2. Если в доме или в отеле нет спортзала, то я занимаюсь в номере, хотя бы 30 мин утром всегда найдется.
  3. Кто любит бегать, то можно бежать ранним утром по пляжу или вдоль по набережной, если вдруг нет, то ходьба быстрым шагом.
  4. Тренировка с резинкой это отличная прокачка ягодиц и ног. Можно взять с собой скакалку — это хорошее кардио, также не занимает много место в чемодане).
  5. Литровая бутылка — это хороший утяжелитель.
  6. Никто не говорит отказываться от вкусностей в отпуске и на отдыхе, но лучше чередовать дни разгрузочные и полноценное трехразовое питание.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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