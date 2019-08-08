Резинка для тренировок, скакалка и бутылка воды: молодая мама Галина Юдашкина поделилась секретами стройности и показала результат

- Я всегда с собой беру в поездку резинку для силовых тренировок , она не занимает место в багаже, а результат отличный.
- Если в доме или в отеле нет спортзала, то я занимаюсь в номере, хотя бы 30 мин утром всегда найдется.
- Кто любит бегать, то можно бежать ранним утром по пляжу или вдоль по набережной, если вдруг нет, то ходьба быстрым шагом.
- Тренировка с резинкой это отличная прокачка ягодиц и ног. Можно взять с собой скакалку — это хорошее кардио, также не занимает много место в чемодане).
- Литровая бутылка — это хороший утяжелитель.
- Никто не говорит отказываться от вкусностей в отпуске и на отдыхе, но лучше чередовать дни разгрузочные и полноценное трехразовое питание.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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