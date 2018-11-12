Молодая мама Анна Хилькевич весит меньше, чем до беременности

Анна Хилькевич родила вторую дочку в конце августа, а уже сейчас носит вещи, которые шились на нее еще до беременности. Через три недели после родов звезда сериала «Универ» объявила, что смогла избавиться от 10 лишних килограммов. А накануне актриса призналась, что уже добилась следующей поставленной цели — минус 15 кг.

«Всем тем, кому кажется что я толстенькая, скажу так — в свой костюм из спектакля #вернувшиеся сегодня я влезла легко — 50 кг», — рассказала Анна в подписи под одним из свежих фото.