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Молодая мама Анна Хилькевич весит меньше, чем до беременности

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Хилькевич

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32-летняя актриса Анна Хилькевич призналась поклонникам, что ей удалось достичь поставленной себе цели в похудении.

Анна Хилькевич родила вторую дочку в конце августа, а уже сейчас носит вещи, которые шились на нее еще до беременности. Через три недели после родов звезда сериала «Универ» объявила, что смогла избавиться от 10 лишних килограммов. А накануне актриса призналась, что уже добилась следующей поставленной цели — минус 15 кг.

«Всем тем, кому кажется что я толстенькая, скажу так — в свой костюм из спектакля #вернувшиеся сегодня я влезла легко — 50 кг», — рассказала Анна в подписи под одним из свежих фото.

Сейчас Анна все свое время проводит с дочерьми, а также постепенно возвращается к работе и выходам в свет. После родов Хилькевич придерживалась правильного питания и вела весьма активный образ жизни, что помогло ей похудеть.

Фото и видео: Instagram

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