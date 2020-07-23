Молодая любительница загара прошла чекап здоровья и узнала о запущенном раке кожи
По словам жительницы Шотландии, которые приводит британский онлайн-портал The Sun, без загара она чувствовала себя неуверенно. «Я начала активно принимать солнечные ванны, когда мне было всего 18 лет. Все знают о рисках, которые сопровождают этот процесс, но мы же всегда думаем, что уж с нами-то точно ничего такого не случится», – пояснила Кэти, добавив, что в какой-то момент могла лежать под солнцем практически каждый день.
В 2019 году девушка обнаружила на своей ноге странное розовое пятно, которое ее насторожило. Она пошла к врачу и попросила его удалить его, но он отговорил ее от данного решения, заявив, что оно не выглядит подозрительным, а если его иссекать, останется некрасивый шрам. В феврале 2020 года Кэти повторно обратилась к медикам и наконец убедила их сделать операцию. Биопсия иссеченных тканей показала, что у нее третья стадия злокачественной меланомы – рака кожи, часто проявляющегося в виде новой родинки или изменения уже существующей. Заболевание, если оно обнаружено рано, можно лечить хирургическим путем, но, если оно уже распространилось, придется подключать лучевую терапию.
Кэти была потрясена, что ее рак развился до третьей стадии всего за несколько месяцев и распространился на лимфоузлы. На ближайшее время у нее назначена встреча с врачом-онкологом и компьютерная томография, которые покажут, не зашла ли болезнь еще дальше. Молодая женщина говорит: «Я всегда плохо себя чувствовала, если была бледной. Загар помогал мне чувствовать себя стройнее и красивее, он вылечил мою кожу, но я была небрежна и использовала масло для загара вместо средства с SPF. Я никогда такого никому не пожелаю. Меня неоднократно предупреждали, что солнце коварно, но я никого не слушала. А ведь автозагар делает то же самое, но при этом не приходится играть с собственной жизнью», – с горечью добавила Кэти, пояснив, что все еще ждет окончательного диагноза.
Фото: freepik
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