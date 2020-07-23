Молодая любительница загара прошла чекап здоровья и узнала о запущенном раке кожи

По словам жительницы Шотландии, которые приводит британский онлайн-портал The Sun, без загара она чувствовала себя неуверенно. «Я начала активно принимать солнечные ванны, когда мне было всего 18 лет. Все знают о рисках, которые сопровождают этот процесс, но мы же всегда думаем, что уж с нами-то точно ничего такого не случится», – пояснила Кэти, добавив, что в какой-то момент могла лежать под солнцем практически каждый день.

В 2019 году девушка обнаружила на своей ноге странное розовое пятно, которое ее насторожило. Она пошла к врачу и попросила его удалить его, но он отговорил ее от данного решения, заявив, что оно не выглядит подозрительным, а если его иссекать, останется некрасивый шрам. В феврале 2020 года Кэти повторно обратилась к медикам и наконец убедила их сделать операцию. Биопсия иссеченных тканей показала, что у нее третья стадия злокачественной меланомы – рака кожи, часто проявляющегося в виде новой родинки или изменения уже существующей. Заболевание, если оно обнаружено рано, можно лечить хирургическим путем, но, если оно уже распространилось, придется подключать лучевую терапию.