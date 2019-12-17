Молодая девушка пролила клей для накладных ногтей на ногу и получила ожог третьей степени

Со временем один ожог затянулся, а второй был открытой раной, которая постоянно кровоточила и гноилась. «Было похоже на то, что он продолжает углубляться, – поясняет британка. – Врач сказал, что у меня химические ожоги второй и третьей степени. В течение нескольких месяцев я регулярно ходила в больницу на перевязку. Но это не помогло, нога раздулась вдовое». Врачи стали применять антибиотики для того, чтобы вылечить рану, и обсуждали, нужна ли Алии трансплантация кожи, но она надеется, что все же обойдется без таких радикальных мер. И несмотря на то, что сейчас дела девушки пошли на поправку, до полного выздоровления ей еще далеко: «Я все еще не могу носить джинсы, потому что они сильно давят на повязку, с которой я хожу уже 6 месяцев. Мне приходится регулярно посещать врачей, потому что раны так и не прошли. Я не могу нормально принять ванну – повязку нельзя мочить, иначе произойдет повторное заражение. Мне нельзя загорать. И я очень боюсь, что шрам останется на всю жизнь», – резюмирует она.

Алия пожаловалась производителю клея на то, что с ней произошло, но ответа так и не получила.

Фото: vostock-photo, facebook

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