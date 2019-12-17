Молодая девушка пролила клей для накладных ногтей на ногу и получила ожог третьей степени
Как передает британский онлайн-портал The Sun, спустя полгода после происшествия Алия до сих пор вынуждена перевязывать две оставшиеся раны и опасается, что они не пройдут никогда. Девушка поясняет, что даже не успела ничего понять, так быстро все произошло: «Материал на легинсах растворился мгновенно, и моя нога сразу же начала покрываться жуткими пузырями. Клей буквально разъедал мою кожу!»
Фото: facebook
До этого происшествия Алия годами регулярно использовала клей для накладных ногтей, не испытывая от этого никаких проблем: «Клей никогда не вел себя так раньше. Я купила эту бутылочку на замену засохшей, потому что после отпуска мои ногти выглядели ужасно, и мне хотелось обновить мой маникюр. Когда я приступила к делу, поставила клей на стол, но он упал и пролился на диван и на мои ноги. В результате у меня появилось два сильных ожога – большой и немного поменьше».
Девушка сразу же отрезала легинсы, пока они окончательно не прилипли к ногам, и сделала холодный компресс на ранах, прежде чем перевязать их. Ей было так больно, что она вынуждена была взять выходной на работе. Но самое ужасное заключалось в том, что в раны попала инфекция и они начали гноиться.
Со временем один ожог затянулся, а второй был открытой раной, которая постоянно кровоточила и гноилась. «Было похоже на то, что он продолжает углубляться, – поясняет британка. – Врач сказал, что у меня химические ожоги второй и третьей степени. В течение нескольких месяцев я регулярно ходила в больницу на перевязку. Но это не помогло, нога раздулась вдовое». Врачи стали применять антибиотики для того, чтобы вылечить рану, и обсуждали, нужна ли Алии трансплантация кожи, но она надеется, что все же обойдется без таких радикальных мер. И несмотря на то, что сейчас дела девушки пошли на поправку, до полного выздоровления ей еще далеко: «Я все еще не могу носить джинсы, потому что они сильно давят на повязку, с которой я хожу уже 6 месяцев. Мне приходится регулярно посещать врачей, потому что раны так и не прошли. Я не могу нормально принять ванну – повязку нельзя мочить, иначе произойдет повторное заражение. Мне нельзя загорать. И я очень боюсь, что шрам останется на всю жизнь», – резюмирует она.
Алия пожаловалась производителю клея на то, что с ней произошло, но ответа так и не получила.
Фото: vostock-photo, facebook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!