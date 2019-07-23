Мокрые волосы и отсутствие макияжа: новое фото Марии Кожевниковой без фильтров впечатлило поклонников

Звезда сериала «Универ» рассказала в смоем микроблоге в социальной сети Instagram, что без макияжа и укладки ей пришлось выйти из дома, потому что заказанное заранее такси не приехало, из-за чего она катастрофически опаздывала на поезд, потому ей точно было не до «мэйка».
«Когда бы Вы меня увидели с мокрой головой и не накрашенной? Только когда за мной не приехало такси, вызванное за неделю. Дозвониться ни до компании, ни до водителя не смогли, по ходу дела я опоздала на вокзал. И хотя моему удивлению нет предела, я стараюсь быть спокойной», – написала Мария под фото.
Несмотря на неприятности, на фото актриса жизнерадостно улыбается и старается сохранить присутствие духа. И ее усилия были вознаграждены восхищенными комментариями поклонников: «Само совершенство русской красоты», «Зато мы увидели вас естественной. Вы очень красивы без макияжа», «Вы жизнерадостный человек! Я люблю вас!», «Вы и без косметики прекрасны!», «Какие красивые глаза», «Без макияжа вы даже лучше и моложе», «Вы очень милая, свежая, приятная» – это лишь немногие из множества комплиментов, оставленных фолловерами под фотографией Марии.
Также подписчики постарались утешить актрису, все-таки опоздавшую на вокзал, что не надо расстраиваться, ведь все, что ни делается, все к лучшему – «с судьбой не поспоришь».
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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