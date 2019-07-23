Мокрые волосы и отсутствие макияжа: новое фото Марии Кожевниковой без фильтров впечатлило поклонников

Несмотря на неприятности, на фото актриса жизнерадостно улыбается и старается сохранить присутствие духа. И ее усилия были вознаграждены восхищенными комментариями поклонников: «Само совершенство русской красоты», «Зато мы увидели вас естественной. Вы очень красивы без макияжа», «Вы жизнерадостный человек! Я люблю вас!», «Вы и без косметики прекрасны!», «Какие красивые глаза», «Без макияжа вы даже лучше и моложе», «Вы очень милая, свежая, приятная» – это лишь немногие из множества комплиментов, оставленных фолловерами под фотографией Марии.

Также подписчики постарались утешить актрису, все-таки опоздавшую на вокзал, что не надо расстраиваться, ведь все, что ни делается, все к лучшему – «с судьбой не поспоришь».

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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