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Мокрые волосы и отсутствие макияжа: новое фото Марии Кожевниковой без фильтров впечатлило поклонников

Популярная российская актриса и бывший депутат Государственной Думы Мария Кожевникова поделилась с подписчиками свежим селфи без фильтров и ретуши, сделанным в тот момент, когда она опаздывала на вокзал.

Звезда сериала «Универ» рассказала в смоем микроблоге в социальной сети Instagram, что без макияжа и укладки ей пришлось выйти из дома, потому что заказанное заранее такси не приехало, из-за чего она катастрофически опаздывала на поезд, потому ей точно было не до «мэйка».

«Когда бы Вы меня увидели с мокрой головой и не накрашенной? Только когда за мной не приехало такси, вызванное за неделю. Дозвониться ни до компании, ни до водителя не смогли, по ходу дела я опоздала на вокзал. И хотя моему удивлению нет предела, я стараюсь быть спокойной», – написала Мария под фото.

Несмотря на неприятности, на фото актриса жизнерадостно улыбается и старается сохранить присутствие духа. И ее усилия были вознаграждены восхищенными комментариями поклонников: «Само совершенство русской красоты», «Зато мы увидели вас естественной. Вы очень красивы без макияжа», «Вы жизнерадостный человек! Я люблю вас!», «Вы и без косметики прекрасны!», «Какие красивые глаза», «Без макияжа вы даже лучше и моложе», «Вы очень милая, свежая, приятная» – это лишь немногие из множества комплиментов, оставленных фолловерами под фотографией Марии.

Также подписчики постарались утешить актрису, все-таки опоздавшую на вокзал, что не надо расстраиваться, ведь все, что ни делается, все к лучшему – «с судьбой не поспоришь».

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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