«Мои веки будто обгорели»: из-за атласной маски для сна девушка едва не ослепла
Фото: twitter
Девушка объяснила британскому онлайн-порталу Daily Star, что купила атласную маску для сна в начале апреля в онлайн-магазине и сразу решила ее опробовать. Вечером она надела ее и легла отдыхать, но в 4 утра проснулась из-за болезненного жжения в глазах. Она взглянула на себя в зеркало и увидела, что они стали красными и опухшими из-за того, что краска с ткани вступила во взаимодействие с увлажняющим кремом. Лидия позвонила в службу спасения, где ей посоветовали обратиться к врачу. «Я проснулась от того, что мои глаза сильно опухли и мне казалось, что они обгорели, а зрение было размытым. Я заметила, что на стороне маски, которая соприкасалась с кожей, отпечатались черные линии логотипа, нарисованные с внешней стороны. Это и вызвало реакцию», – пояснила она.
Лидия записалась к врачу на то же утро, он назначил ей стероидные таблетки, крем и глазные капли, чтобы снять ужасающую реакцию. Затем девушка пошла к окулисту, который подтвердил, что во всем виновата краска от маски и в ходе проверки выяснил, что острота зрения на правом глазу упала. Британка написала жалобу в интернет-магазин, где изложила суть проблемы и заявила, что ее зрение так и не восстановилось, теперь ей приходится носить очки, чтобы хорошо видеть. Сотрудники провели серию тестов, которые подтвердили, что краска действительно вступает в реакцию с кремом и способна вызвать аллергическую реакцию и даже ожог. Представители бренда предложили девушке оплатить все расходы на лечение и предоставить 50 фунтов стерлингов на все последующие покупки в их магазине. Лидия приняла это предложение, хотя и отметила, что подобная компенсация для такой крупной компании в столь серьезной ситуации весьма незначительна.
Фото: twitter
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!