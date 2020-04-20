«Мои веки будто обгорели»: из-за атласной маски для сна девушка едва не ослепла

Лидия записалась к врачу на то же утро, он назначил ей стероидные таблетки, крем и глазные капли, чтобы снять ужасающую реакцию. Затем девушка пошла к окулисту, который подтвердил, что во всем виновата краска от маски и в ходе проверки выяснил, что острота зрения на правом глазу упала. Британка написала жалобу в интернет-магазин, где изложила суть проблемы и заявила, что ее зрение так и не восстановилось, теперь ей приходится носить очки, чтобы хорошо видеть. Сотрудники провели серию тестов, которые подтвердили, что краска действительно вступает в реакцию с кремом и способна вызвать аллергическую реакцию и даже ожог. Представители бренда предложили девушке оплатить все расходы на лечение и предоставить 50 фунтов стерлингов на все последующие покупки в их магазине. Лидия приняла это предложение, хотя и отметила, что подобная компенсация для такой крупной компании в столь серьезной ситуации весьма незначительна.

Фото: twitter

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