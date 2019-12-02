«Мои соски сгнили»: операция по увеличению груди и подтяжке живота едва не стоила женщине жизни

Пластическая операция длилась пять с половиной часов, и после того, как женщина пришла в себя, поняла, что что-то не так: когда она очнулась от наркоза, то не чувствовала себя нормально, ее ноги онемели, появилась ужасная тошнота. Так продолжалось в течение нескольких дней: «В глубине души я знала, что у меня проблемы: мне с каждым днем становилось все хуже, затем я увидела, что под повязкой 30% моего соска почернели, но доктора уверили меня, что это просто засохшая кровь. Затем у меня началась лихорадка, появились признаки серьезной инфекции, однако врачи лишь говорили мне восстанавливаться после операции и больше отдыхать».

Линдсей находилась в Колумбии 32 дня, в течение которых осложнений после пластики становилось все больше: у нее появились открытые раны на местах разрезов на груди, начался отек, стала скапливаться жидкость в желудке, швы на животе стали сочиться, однако она продолжала игнорировать все сигналы.