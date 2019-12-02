«Мои соски сгнили»: операция по увеличению груди и подтяжке живота едва не стоила женщине жизни
Как передает онлайн-портал The Sun US, женщина решила сэкономить, сделав пластическую операцию за границей, в Колумбии, и в результате не просто не получила желаемого, а оказалась на грани жизни и смерти. Линдсей признается: «Я уже делала подтяжку живота в США в 2012 году, и результат меня не удовлетворил, я хотела, чтобы его исправили, а заодно и подтянули мне ягодицы. Когда я приехала в клинику в Колумбии, мне посоветовали также уменьшить грудь и подтянуть ее – это то, чего я всегда хотела, но маммопластика не была у меня в приоритете, однако я решила убить двух зайцев сразу, раз уж выпала такая возможность, хоть я и волновалась из-за того, что буду делать одновременно несколько операций».
Фото: Instagram
Пластическая операция длилась пять с половиной часов, и после того, как женщина пришла в себя, поняла, что что-то не так: когда она очнулась от наркоза, то не чувствовала себя нормально, ее ноги онемели, появилась ужасная тошнота. Так продолжалось в течение нескольких дней: «В глубине души я знала, что у меня проблемы: мне с каждым днем становилось все хуже, затем я увидела, что под повязкой 30% моего соска почернели, но доктора уверили меня, что это просто засохшая кровь. Затем у меня началась лихорадка, появились признаки серьезной инфекции, однако врачи лишь говорили мне восстанавливаться после операции и больше отдыхать».
Линдсей находилась в Колумбии 32 дня, в течение которых осложнений после пластики становилось все больше: у нее появились открытые раны на местах разрезов на груди, начался отек, стала скапливаться жидкость в желудке, швы на животе стали сочиться, однако она продолжала игнорировать все сигналы.
В итоге женщина вернулась в США, и прямиком отправилась в отделение неотложной помощи, где ей был поставлен диагноз «некроз», из-за чего ее сосок и молочный проток были удалены хирургическим путем. «Я перенесла еще две операции, мне установили три дренажа, чтобы избавиться от инфекции в животе, которая практически стоила мне жизни. У меня появился целлюлит, в местах разрезов я все еще испытываю постоянную боль. Я очень сожалею о том, что решила сделать пластику за границей. Я искала совершенства, но теперь, оглядываясь назад, понимаю, что и так была достаточно хороша. Да операции я просто не надевала бикини, а теперь не могу надеть даже платье с декольте». Первоначальная операция обошлась Линдсей в 7700 фунтов стерлингов (около 640 000 рублей по текущему курсу), а исправление ее последствий – в 39 000 фунтов (около 3 миллионов 230 тысяч рублей по текущему курсу).
Фото: Instagram
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