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«Мой пластический хирург перестарался»: 49-летняя Юлия Меньшова показала «настоящее лицо» и ответила на критику

Юлия Меньшова дала отпор хейтерам.

Несколько дней назад известная актриса Юлия Меньшова отпраздновала день своего рождения. Звезду, которой до 50-летнего юбилея остался всего год, в очередной раз атаковали хейтеры, и она решила дать им отпор.

«Самый главный вопрос инстаграма: "ЧТО С ЛИЦОМ?" Люблю его — отдельно. Настало время признаться. Мой пластический хирург, безусловно, перестарался, и вообще-то ВОТ ОНА ИСТИННАЯ ПРАВДА, НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦО», — написала Юлия.

«Каждая нормальная фотография (см. далее) стоит титанических усилий художников по гриму, ну и немыслимый фотошоп (ясен пень!). На телик приезжаю за сутки, чтобы привести себя хоть в какой-то вид, чтоб не стыдно было людЯм показаться. Насчет "побухиваю" ли я? Ну, естессно... А как вы хотите? С таким-то лицом жить — попробуйте сами...», — шутит артистка.

«Если будут еще насущные и животрепещущие вопросы про лицо, пишите, не стесняйтесь. Я их читаю с большим удовольствием! #восубботучутьнеплачавсяканатчиковадача... #всечтовыхотелизнатьнобоялисьспросить #нетправдыназемленоправдынетивыше #отпусквремяразвлечений», — подытожила она.

Фото: instagram

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