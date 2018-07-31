«Мой пластический хирург перестарался»: 49-летняя Юлия Меньшова показала «настоящее лицо» и ответила на критику

Несколько дней назад известная актриса Юлия Меньшова отпраздновала день своего рождения. Звезду, которой до 50-летнего юбилея остался всего год, в очередной раз атаковали хейтеры, и она решила дать им отпор.

«Самый главный вопрос инстаграма: "ЧТО С ЛИЦОМ?" Люблю его — отдельно. Настало время признаться. Мой пластический хирург, безусловно, перестарался, и вообще-то ВОТ ОНА ИСТИННАЯ ПРАВДА, НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦО», — написала Юлия.