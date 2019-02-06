«Мои недостатки никогда не увидите — мастерски их прикрываю»: 65-летняя Понаровская рассказала об уходе за собой и отношении к возрасту

Не так давно популярная в прошлом певица Ирина Понаровская впервые за долгое время появилась на телевидении и рассказала о своей судьбе. Поклонники бурно обсуждали новый стиль своей любимицы — дерзкую короткую стрижку на светлых волосах и яркую помаду. На днях звезда призналась в большом интервью журналу StarHit, как решилась на перемены и что делает, чтобы сохранять лицо и тело в такой отличной форме.

«Мои недостатки никогда не увидите — мастерски их прикрою, но и распускаться себе не позволяю. Да, сижу на определенном питании: уже давно не ем мяса, отказалась от жирного, не скажу, что не пью, иногда разрешаю бокал вина. Раньше следовала особой системе голодания, результаты по сей день держат меня в хорошей форме. Я сохраняю то, что дано не природой или мамой с папой, а чего добилась сама. Слава богу, не прибегая к пластической хирургии! Но не исключаю, особенно это касается лица. Все делают подтяжки, только скрывают!» — заявила Ирина Витальевна.