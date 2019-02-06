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«Мои недостатки никогда не увидите — мастерски их прикрываю»: 65-летняя Понаровская рассказала об уходе за собой и отношении к возрасту

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Ирина Понаровская и Андрей Малахов

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Ирина Витальевна Понаровская дала большое интервью.

Не так давно популярная в прошлом певица Ирина Понаровская впервые за долгое время появилась на телевидении и рассказала о своей судьбе. Поклонники бурно обсуждали новый стиль своей любимицы — дерзкую короткую стрижку на светлых волосах и яркую помаду. На днях звезда призналась в большом интервью журналу StarHit, как решилась на перемены и что делает, чтобы сохранять лицо и тело в такой отличной форме.

«Мои недостатки никогда не увидите — мастерски их прикрою, но и распускаться себе не позволяю. Да, сижу на определенном питании: уже давно не ем мяса, отказалась от жирного, не скажу, что не пью, иногда разрешаю бокал вина. Раньше следовала особой системе голодания, результаты по сей день держат меня в хорошей форме. Я сохраняю то, что дано не природой или мамой с папой, а чего добилась сама. Слава богу, не прибегая к пластической хирургии! Но не исключаю, особенно это касается лица. Все делают подтяжки, только скрывают!» — заявила Ирина Витальевна.

Понаровская абсолютно не комплексует по поводу своего возраста, тем более что выглядит лет на 20 моложе цифр в паспорте: «Прекрасно понимаю, что никто не остается вечно молодым и активным. Нужно вовремя, тихо (по-английски или нет) уходить из поля зрения, чтобы о тебе помнили только хорошее. Не то, как ты доставал своей внешностью или трясущимися конечностями. Не следует лезть туда, где крупным планом видны мелкие недостатки».

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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