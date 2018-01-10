«Мои глаза и щеки действительно изменились»: Утяшева прокомментировала слухи о пластике
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32-летняя Ляйсан Утяшева дала новое интервью и откровенно рассказала, что думает о слухах вокруг пластических операциях на ее лице.
В последнее время интернет-пользователи все чаще пишут Ляйсан Утяшевой, что она выглядит совсем не похожей на себя еще пару лет назад. Некоторые подозревают, что молодая мама не раз ложилась под нож пластического хирурга. В недавнем интервью экс-гимнастка наконец высказалась по этому поводу.
«Я не делала никакой пластики. Где взять время на это и зачем? Мои глаза и щеки действительно изменились — после того, как я закончила, наконец, кормить дочь Софию грудью и стала активно приводить себя в форму, готовить новую танцевальную программу. Потеряла девять килограммов!» — объяснила Утяшева в интервью журналу Hello!.
Ведущая проекта «Танцы» добавила, что у нее такой тип лица, при котором даже лишние полкилограмма «отражаются» на щеках. Поэтому Ляйсан давно привыкла к правильному питанию и не забывает о тренировках, чтобы держать себя в форме.
Фото: Instagram