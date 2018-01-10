32-летняя Ляйсан Утяшева дала новое интервью и откровенно рассказала, что думает о слухах вокруг пластических операциях на ее лице.

В последнее время интернет-пользователи все чаще пишут Ляйсан Утяшевой, что она выглядит совсем не похожей на себя еще пару лет назад. Некоторые подозревают, что молодая мама не раз ложилась под нож пластического хирурга. В недавнем интервью экс-гимнастка наконец высказалась по этому поводу.

«Я не делала никакой пластики. Где взять время на это и зачем? Мои глаза и щеки действительно изменились — после того, как я закончила, наконец, кормить дочь Софию грудью и стала активно приводить себя в форму, готовить новую танцевальную программу. Потеряла девять килограммов!» — объяснила Утяшева в интервью журналу Hello!.