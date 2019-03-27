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«Мои бока ушли в песок»: Регина Тодоренко с юмором прокомментировала фото в купальнике

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Регина с юмором относится к себе и к жизни

Фото: Instagram
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Известная телеведущая отдыхает в Арабских Эмиратах.

Ведущая трэвел-шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко всего через три месяца после рождения сына отправилась на отдых в Абу-Даби. Маленький Михаил путешествует с мамой. Регина, кстати, интересовалась у подписчиков: в каком возрасте они начали брать малышей в поездки.

Сына ведущая и актриса не показывает, на фото видны лишь пеленки, да пяточки. А сама звезда не прочь попозировать перед камерой. Один из снимков в новом стильном купальнике Регина подписала весьма иронично: «#худоба. На этом фото я горжусь ракурсом, который подобрал фотограф, тк не видно моих жирненький боков, они все спрятались в песок. В главной роли купальник» (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Даже до родов и уже на большом сроке беременности Регина с мужем Владом Топаловым часто летали за границу. В Instagram ведущей есть пляжные фото, на которых она запечатлена в соблазнительном купальнике, не прикрывающем животик. Тогда подписчики восторгались ее красотой и тем, как ей удалось сохранить себя в отличной форме. Новое же фото вызвало шквал эмоций у фолловеров.

«Фигура супер!», «после родов фигура бомба, Регина постаралась на славу», «Вам ребеночка аист принес? Ну максимум в капусте нашли, да? У Вас отличная послеродовая форма, говорю Вам как тренер. Пэрсик». Многие подыграли юмору Регины и спросили, что делать тем, у кого нет песка, в который можно спрятать бока.

Судя по фото, ведущая путешествует без мужа Влада. Кто делает фото и кто помогает ей управиться с ребенком во время путешествия, Регина не рассказывает. Первенец Регины Тодоренко и экс-солиста мальчукового дуэта Smash!! Влада Топалова родился в декабре 2018 года. Поженились они за два месяца до этого.

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Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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