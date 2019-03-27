«Мои бока ушли в песок»: Регина Тодоренко с юмором прокомментировала фото в купальнике

Ведущая трэвел-шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко всего через три месяца после рождения сына отправилась на отдых в Абу-Даби. Маленький Михаил путешествует с мамой. Регина, кстати, интересовалась у подписчиков: в каком возрасте они начали брать малышей в поездки.

Сына ведущая и актриса не показывает, на фото видны лишь пеленки, да пяточки. А сама звезда не прочь попозировать перед камерой. Один из снимков в новом стильном купальнике Регина подписала весьма иронично: «#худоба. На этом фото я горжусь ракурсом, который подобрал фотограф, тк не видно моих жирненький боков, они все спрятались в песок. В главной роли купальник» (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).