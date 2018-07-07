Моеголоелето: Анфиса Чехова не комплексует и показывает аппетитную фигуру топлес

Анфиса Чехова сейчас отдыхает в Греции, и на днях она порадовала поклонников не просто снимками в бикини, а фото в одном нижнем белье. Телеведущая также поделилась своими мыслями по поводу подобных фото.

«Тело, которое мы носим — прекрасно!!!! Нагота — божественна! Предлагаю начать любить себя без всяких НО и ЕСЛИ! Ведь так тяжело жить с тем, что самый близкий и единственно верный тебе человек, всю жизнь тебя стыдится и прячет под толщей нелепых одежд!» — подписала Анфиса свою импровизированную пикантную фотосессию (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).