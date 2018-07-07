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#Моеголоелето: Анфиса Чехова не комплексует и показывает аппетитную фигуру топлес

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анфиса Чехова

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40-летняя Анфиса Чехова опубликовала сразу несколько очень горячих снимков в одних трусах.

Анфиса Чехова сейчас отдыхает в Греции, и на днях она порадовала поклонников не просто снимками в бикини, а фото в одном нижнем белье. Телеведущая также поделилась своими мыслями по поводу подобных фото.

«Тело, которое мы носим — прекрасно!!!! Нагота — божественна! Предлагаю начать любить себя без всяких НО и ЕСЛИ! Ведь так тяжело жить с тем, что самый близкий и единственно верный тебе человек, всю жизнь тебя стыдится и прячет под толщей нелепых одежд!» — подписала Анфиса свою импровизированную пикантную фотосессию (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Большинство подписчиков восхитились женственными формами Анфисы и ее мудростью, а также порадовались тому, что ей удалось немного похудеть и это заметно невооруженным глазом.

Фото: Instagram

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