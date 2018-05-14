«Мое сокровенное»: Екатерина Варнава и ее мужчина полностью обнажились перед объективом фотохудожника

Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава не боится обнажаться перед камерой. Но несколько минут назад она поделилась очень интимной фотографией.
«Мое сокровенное..», — написала она.
На снимке (картинку можно листать) она запечатлена с возлюбленным, Константином Мякиньковым.
Более подробно фото можно рассмотреть на страничке автора. «Я считаю, что это одна из моих самых сильных работ за последнее время. Важная работа, для меня, в первую очередь, как для художника. Спасибо Кате и Косте за высшую степень доверия», — поблагодарил он пару.
Екатерина и Константин встретилась на очередных съемках шоу более четырех лет назад. Несмотря на сильное впечатление, которое произвела актриса, мужчина не побоялся заговорить о чувствах, и с тех пор они не расставались.
Фото: instagram