«Мое сокровенное»: Екатерина Варнава и ее мужчина полностью обнажились перед объективом фотохудожника

На снимке (картинку можно листать) она запечатлена с возлюбленным, Константином Мякиньковым.

Более подробно фото можно рассмотреть на страничке автора. «Я считаю, что это одна из моих самых сильных работ за последнее время. Важная работа, для меня, в первую очередь, как для художника. Спасибо Кате и Косте за высшую степень доверия», — поблагодарил он пару.