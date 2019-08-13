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«Мое лицо стало жить своей жизнью»: Виктория Макарская рассказала, как решилась на поход к косметологу и помолодела на 15 лет

46-летняя Виктория Макарская поделилась размышлениями о старении и пластике, и поделилась опытом в решении этого вопроса.

В мае певица и продюсер Виктория Макарская, супруга 43-летнего актера Антона Макарского, отметила 46-летие. Эта дата принесла ей немало хлопот.

«Лицо после 46-ти летнего Дня рождения стремительно "поползло" вниз, независимо от моего желания, и криков, как из книжки про Карлсона "Стой! Кудаааа?", мое лицо стало жить своей жизнью. Я не устала, полна сил, творческих планов и энергии, тока-тока начала, понимаешь, жить, как всегда мечтала, а оно вдруг устало. Оно не обещало мне, что не обвиснет... и, главное, ведь продолжает и дальше обвисать... истерика. <...> Мне еще петь и петь на сцене. Душа юная, а в зеркало по утрам как-то перестало хотеться смотреться... И муж еще рядом, как заспиртованный. Лет на 25 выглядит. Что делать-то», — поделилась она эмоциями.

«Пластическому хирургу лицо трогать не дам ни за что, по-моему, они только уродуют, и до неузнаваемости меняют черты лица, к тому же это очень больно. И никто из них не гарантирует, что ваши драгоценные мышцы и нервные окончания будут сшиты идеально. Уколы? Не хочу выглядеть изнутри "надутой", я и так не худенькая», — заметила Виктория.

Виктория отдала предпочтение аппаратной косметологии, именно с ее помощью надеясь «исправить опавший овал лица».

«Попробовала. Результат нереальный. По утрам из зеркала на меня, как 15 лет назад, смотрит молодая женщина», — сообщила она.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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