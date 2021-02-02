Модные в 2010 году туфли вновь возвращаются – и это признак кризиса
Как сообщает онлайн-издание New York Post в моду возвращаются популярные десятилетие назад туфли на широком каблуке и платформе, в которых уже появлялись многие знаменитости, включая Ким Кардашьян, Бритни Спирс и Джессика Симпсон. Автор книги «Высоты моды: история обуви на платформе» Элизабет Семмельхак написала еще в 2010 году: «Высота каблуков заметно выросла во времена Великой депрессии 1930-х годов, нефтяного кризиса 1970-х годов и когда ипотечный пузырь лопнул в 2000-х».
Эксперты моды уверяют, что массивная обувь с каблуком и платформой будет на пике актуальности и в 2021-м – подобные туфли появились в новой коллекции Valentino весна-лето. По мнению специалистов, способствуют популяризации данного тренда нестабильность в экономике и продолжающаяся пандемия коронавируса. В 2020-м мода стала гораздо более комфортной, возрос спрос на одежду для дома, пижамные комплекты и кроссовки, но трудные финансовые времена заставили многих обратиться к шопингу как к способу справиться с тревожностью.
Фото: depositphotos
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