Модные в 2010 году туфли вновь возвращаются – и это признак кризиса

Эксперты моды уверяют, что массивная обувь с каблуком и платформой будет на пике актуальности и в 2021-м – подобные туфли появились в новой коллекции Valentino весна-лето. По мнению специалистов, способствуют популяризации данного тренда нестабильность в экономике и продолжающаяся пандемия коронавируса. В 2020-м мода стала гораздо более комфортной, возрос спрос на одежду для дома, пижамные комплекты и кроссовки, но трудные финансовые времена заставили многих обратиться к шопингу как к способу справиться с тревожностью.

Фото: depositphotos

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