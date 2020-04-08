Модели с экземой и псориазом снялись в рекламной кампании против устаревших идеалов красоты

Снимала фотосессию известный фотограф Эмма Кроман. Чтобы привлечь внимание к данной проблеме, руководство бренда приняло решение выложить кадры для свободного скачивания в британо-американской галерее изображений Getty Images. «У меня была экзема всю мою жизнь, и эта болезнь гораздо изнурительнее, чем думают люди – и физически, и морально, – пояснила одна из моделей фотосессии Эми Так. – Поэтому я надеюсь, что эта кампания поможет людям смириться с состоянием их кожи. Да, экзема – это часть моей жизни, да, она оказывает большое влияние на меня, но она не определяет меня как личность. Иногда это бывает трудно, но это не значит, что надо прекращать жить своей жизнью. Мы все знаем, что от экземы нет лекарства, но более позитивное отношение к этому заболеванию, знание, как управлять этим состоянием, включая симптомы, могут помочь нам всем чувствовать себя счастливее в нашей коже. После фотосессии впервые в жизни я почувствовала себя по-настоящему красивой и уверенной в себе. Это чувство я никогда не забуду».

Фото: pixabay, depositphotos

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