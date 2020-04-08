Модели с экземой и псориазом снялись в рекламной кампании против устаревших идеалов красоты
Косметические компании часто подвергаются критике за то, что для рекламы своих средств выбирают худых моделей с идеальной кожей и точеной фигурой или злоупотребляют фотошопом при ретуши фотографий. Однако британский инди-бренд уходовых средств за кожей, главная цель которого – призвать всех отказаться от навязанных стандартов красоты и показать, что каждый человек прекрасен, даже если у него есть какие-то физические дефекты. Именно с этой целью представители компании решили запустить кампанию под названием This Is My Skin.
Как передает британский онлайн-портал Metro, только в Великобритании от экземы страдает 15 миллионов человек, еще 1,8 миллиона живут с псориазом. По миру эти цифры еще выше. И не только обычные люди с этими заболеваниями неохотно фотографируются, предпочитая держаться в тени – мужчины и женщины с этими кожными дефектами также редко принимают участие в рекламных кампаниях.
Снимала фотосессию известный фотограф Эмма Кроман. Чтобы привлечь внимание к данной проблеме, руководство бренда приняло решение выложить кадры для свободного скачивания в британо-американской галерее изображений Getty Images. «У меня была экзема всю мою жизнь, и эта болезнь гораздо изнурительнее, чем думают люди – и физически, и морально, – пояснила одна из моделей фотосессии Эми Так. – Поэтому я надеюсь, что эта кампания поможет людям смириться с состоянием их кожи. Да, экзема – это часть моей жизни, да, она оказывает большое влияние на меня, но она не определяет меня как личность. Иногда это бывает трудно, но это не значит, что надо прекращать жить своей жизнью. Мы все знаем, что от экземы нет лекарства, но более позитивное отношение к этому заболеванию, знание, как управлять этим состоянием, включая симптомы, могут помочь нам всем чувствовать себя счастливее в нашей коже. После фотосессии впервые в жизни я почувствовала себя по-настоящему красивой и уверенной в себе. Это чувство я никогда не забуду».
Фото: pixabay, depositphotos
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