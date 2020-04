Модели с экземой и псориазом снялись в рекламной кампании против устаревших идеалов красоты

Косметические компании часто подвергаются критике за то, что для рекламы своих средств выбирают худых моделей с идеальной кожей и точеной фигурой или злоупотребляют фотошопом при ретуши фотографий. Однако британский инди-бренд уходовых средств за кожей, главная цель которого – призвать всех отказаться от навязанных стандартов красоты и показать, что каждый человек прекрасен, даже если у него есть какие-то физические дефекты. Именно с этой целью представители компании решили запустить кампанию под названием This Is My Skin.