Модель заявила, что дорогая косметика испортила ей кожу и разрушила карьеру

Мариама утверждает, что связалась с компанией по поводу проблем с кожей, но ей просто выслали другой продукт бренда, призванный исправить проблему, но новое косметическое средство лишь ухудшило проявления акне и сделало более темными пятна, оставшиеся после прыщей. Девушка уверяет, что очень быстро перестала использовать эти продукты, но это не улучшило состояние ее кожи, которая до этого была безупречной. До этого модель пользовалась успехом и сотрудничала с известными косметическими брендами, однако теперь ее агент говорит, что ни о каких контрактах не может быть речи, пока ее лицо не очистится. Самооценка Мариамы упала настолько сильно, что она перестала выходить из дома. «Я бы не хотела, чтобы хоть кто-то меня видел такой, потому дистанцировалась ото всех», – заявила она, добавив, что на фоне депрессии у нее развилась психологическая травма. В итоге девушка подала в суд на косметическую компанию, так как хочет получить компенсацию за пропущенные годы работы и покрытие стоимости лечения.

Фото: Instagram mariama

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