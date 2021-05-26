Модель увеличила грудь и вместо красивого декольте получила проблемы со здоровьем
Модель Стефани Фернандес обратилась к помощи пластических хирургов в 19 лет, тогда она не задумывалась о возможных последствиях, так как мечтала устранить асимметрию груди. Об сообщает британский таблоид Daily Star.
Со временем Стефани почувствовала недомогание, но не знала, с чем это связано, и даже врачи не могли определить причину: «Я никогда не слышала о болезни грудных имплантатов, поэтому мои симптомы казались случайными, и ни один специалист, которого я посещала, не мог установить связь», — сообщила девушка. Позже модель нашла объяснение своему состоянию на просторах интернета: «Я сидела перед экраном компьютера и рыдала. Мои импланты заставляли мое тело атаковать само себя».
На сегодняшний день у Фернандес диагностировано редкое заболевание «болезнь грудных имплантов» — состояние, сопровождающееся неспецифическими симптомами: выпадение волос, общая усталость, синдром раздраженного кишечника, кожные заболевания, аутоиммунные состояния и прочее. Оказалось, разнообразие симптомов затрудняет диагностику. Девушка, описывая свое состояние, рассказала о своих симптомах: она ощущала постоянную тревогу, перепады настроения, понижение либидо и повышенную эмоциональность.
Через 3 месяца после удаления имплантов Стефани стала чувствовать себя намного лучше: «У меня больше нет общего беспокойства, я лучше сплю, моя пищевая непереносимость исчезла и волосы снова растут».
Фото: freepik.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!