Модель увеличила грудь и вместо красивого декольте получила проблемы со здоровьем

На сегодняшний день у Фернандес диагностировано редкое заболевание «болезнь грудных имплантов» — состояние, сопровождающееся неспецифическими симптомами: выпадение волос, общая усталость, синдром раздраженного кишечника, кожные заболевания, аутоиммунные состояния и прочее. Оказалось, разнообразие симптомов затрудняет диагностику. Девушка, описывая свое состояние, рассказала о своих симптомах: она ощущала постоянную тревогу, перепады настроения, понижение либидо и повышенную эмоциональность.

Через 3 месяца после удаления имплантов Стефани стала чувствовать себя намного лучше: «У меня больше нет общего беспокойства, я лучше сплю, моя пищевая непереносимость исчезла и волосы снова растут».