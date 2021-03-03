Модель уменьшила лоб за полмиллиона рублей и подверглась насмешкам
Фото: instagram.com/camillacolbro
Как уточнила 25-летняя девушка, она решилась на операцию по изменению формы лба, так как он не нравился ей на протяжении всей жизни. Девушка выложила видео, на котором показала, как изменилась ее внешность. Операция обошлась модели в семь тысяч долларов (518 тысяч рублей). В ходе хирургического вмешательства врач сделал надрез у линии роста волос, затем приподнял кожу на лбу. Он стянул кожу и зашил разрез.
По словам девушки, ее рассказ «звучит страшно», но на самом деле все обстоит не так плохо, и это не больно.
Пользователи раскритиковали модель, уточнив, что в ее внешности ничего не изменилось. «Ты выглядишь одинаково что до, что после», - подчеркнули они. «Я не вижу разницы», - согласился другой юзер. «А что изменилось?» - недоумевали некоторые. Автор ролика ответила критикам, что довольна пластической операцией. Камилла добавила, что высота ее лба изменилась с 8,5 до 5,5 сантиметра. «Когда у меня отрастут волосы, результат будет заметнее», - написала она.
Фото и видео: Instagram/@camillacolbro
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