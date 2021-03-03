Модель уменьшила лоб за полмиллиона рублей и подверглась насмешкам

По словам девушки, ее рассказ «звучит страшно», но на самом деле все обстоит не так плохо, и это не больно.

Пользователи раскритиковали модель, уточнив, что в ее внешности ничего не изменилось. «Ты выглядишь одинаково что до, что после», - подчеркнули они. «Я не вижу разницы», - согласился другой юзер. «А что изменилось?» - недоумевали некоторые. Автор ролика ответила критикам, что довольна пластической операцией. Камилла добавила, что высота ее лба изменилась с 8,5 до 5,5 сантиметра. «Когда у меня отрастут волосы, результат будет заметнее», - написала она.