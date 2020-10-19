Модель стала продавать снимки своих покрытых татуировками ног и заработала целое состояние

В своем аккаунте в Instagram Мара регулярно публикует снимки и видеоролики своих ног с безупречным педикюром. Чаще всего она останавливает свой выбор на классическом френче, однако время от времени может порадовать фолловеров и классическим алым. Однако каким бы не был цвет ее лака для ногтей, гораздо больше им по душе ее изящные ступни. Поклонники даже готовы заплатить за удовольствие лицезреть их почаще: «Очень красивые и сексуальные ножки», «Сексуальные татуировки и ноги», «Красивые ноги! Я влюблен!», «Какой педикюр!» – регулярно пишут они ей в комментариях. Мара признается, что благодаря этим снимкам и роликам уже заработала небольшое состояние и получила не одно предложение руки и сердца в директ.

Фото: Instagram mara_inkperial

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