Модель со следами неравномерного загара на коже снялась для модного глянца
В микроблоге издания в социальной сети Instagram опубликованы кадры, на которых манекенщица в купальнике демонстрирует светлые полоски от колец и незагорелые участки кожи ягодиц, живота и груди, которые появились в результате неровно наложенного автозагара.
На первом кадре серии Арина запечатлена «загорающей» под лампой в шезлонге, который стоит не возле бассейна, а дома. На ее теле из-под купальника видны белые полоски от трусиков и бюстгальтера, на трех других крупных планах можно заметить светлую кожу от ремешков обуви на ногах, следы от фигурных солнцезащитных очков и полуобнаженные ягодицы.
В посте под фотографиями, которые всего за несколько часов собрали почти 7 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев, написано: «От солнца мы хотим двух вещей: витамина D и социальную дистанцию. Подготовьтесь к загару, наступил июль!» В качестве автора снимков заявлена звездный фотограф Джейми Нельсон, которая известна сотрудничеством с такими знаменитостями, как Гвен Стефани, певица Соланж Ноулз и Кайли Дженнер, и постоянно снимающая обложки глянцевых журналов первого эшелона.
Фото: Instagram vogueportugal
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!