Модель со следами неравномерного загара на коже снялась для модного глянца

В посте под фотографиями, которые всего за несколько часов собрали почти 7 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев, написано: «От солнца мы хотим двух вещей: витамина D и социальную дистанцию. Подготовьтесь к загару, наступил июль!» В качестве автора снимков заявлена звездный фотограф Джейми Нельсон, которая известна сотрудничеством с такими знаменитостями, как Гвен Стефани, певица Соланж Ноулз и Кайли Дженнер, и постоянно снимающая обложки глянцевых журналов первого эшелона.

Фото: Instagram vogueportugal

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