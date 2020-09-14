Модель сменила диету и не только похудела на 25 кг, но и вылечила тяжелую экзему

Как передает британский онлайн-портал Daily Star, девушка столкнулась с экземой еще в детском возрасте, однако симптомы обострились три года назад. «Я пробовала стандартную схему лечения – прием антигистаминных средств и стероидные кремы. Однако она перестала работать. Я пыталась принимать горячий душ, чтобы уменьшить зуд, но и это не помогало», – говорит Паула, добавляя, что ее кожа стала такой сухой, что просто начала отслаиваться хлопьями, а образовавшиеся язвы покрывались коркой и сочились.

«Мне казалось, что мое тело буквально горит, – пояснила девушка, – а запах от него был просто чудовищным, будто моя плоть гнила. Мне не хотелось ничего делать, потому я часами лежала в постели и просто плакала. Каждое движение причиняло мне сильную боль. Я погрузилась в глубокую депрессию, которую заглушала едой». Из-за постоянных походов к холодильнику она поправилась до 87 килограммов, что стало мешать ее модельной карьере. Паула поняла, что так продолжаться дальше не может, потому стала искать в Интернете альтернативные способы лечения – начала читать книги, посвященные экземе, смотреть видеоролики, и пришла к выводу, что стоит попробовать изменить свой рацион питания. «Я начала с веганской диеты без глютена и сахара, а затем исключила масло, крахмал, картофель и злаки. Каждое утро пью сок сельдерея, который считается продуктом №1 для всех, кто страдает от этого кожного заболевания», – говорит британка.