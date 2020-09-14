Модель сменила диету и не только похудела на 25 кг, но и вылечила тяжелую экзему
Фото: facebook Paula Adamczyk
Как передает британский онлайн-портал Daily Star, девушка столкнулась с экземой еще в детском возрасте, однако симптомы обострились три года назад. «Я пробовала стандартную схему лечения – прием антигистаминных средств и стероидные кремы. Однако она перестала работать. Я пыталась принимать горячий душ, чтобы уменьшить зуд, но и это не помогало», – говорит Паула, добавляя, что ее кожа стала такой сухой, что просто начала отслаиваться хлопьями, а образовавшиеся язвы покрывались коркой и сочились.
«Мне казалось, что мое тело буквально горит, – пояснила девушка, – а запах от него был просто чудовищным, будто моя плоть гнила. Мне не хотелось ничего делать, потому я часами лежала в постели и просто плакала. Каждое движение причиняло мне сильную боль. Я погрузилась в глубокую депрессию, которую заглушала едой». Из-за постоянных походов к холодильнику она поправилась до 87 килограммов, что стало мешать ее модельной карьере. Паула поняла, что так продолжаться дальше не может, потому стала искать в Интернете альтернативные способы лечения – начала читать книги, посвященные экземе, смотреть видеоролики, и пришла к выводу, что стоит попробовать изменить свой рацион питания. «Я начала с веганской диеты без глютена и сахара, а затем исключила масло, крахмал, картофель и злаки. Каждое утро пью сок сельдерея, который считается продуктом №1 для всех, кто страдает от этого кожного заболевания», – говорит британка.
В 2018 году девушка начала питаться исключительно фруктами и овощами, благодаря чему не только избавилась от экземы, но и похудела на 25 килограммов, стала более энергичной и жизнерадостной. Паула признается, что всегда хотела быть моделью, но лишний вес и проблемы с кожей были непреодолимой помехой на пути к исполнению ее мечты, но теперь все позади. При этом она отмечает, что следовать подобной диете не всегда было легко: «Были дни, когда я ела чипсы и пила пиво, а однажды даже пошла в ресторан и съела все, что мне хотелось попробовать в меню, включая креветки, которые я раньше просто обожала. Однако это единичный случай. Все же фрукторианство дарит мне так много счастья и радости, что я не готова это променять на некогда любимые продукты», – пояснила она.
Фото: facebook Paula Adamczyk
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