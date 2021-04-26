Модель сделала ягодицы, как у Ким Кардашьян, и была разочарована результатом

Операция оказалась очень болезненной, после нее потребовалось несколько недель на восстановление. А на участках тела, где ей выкачивали жир посредством липосакции, образовались заметные вмятины. Вдобавок девушке пришлось сменить весь гардероб — в свои вещи она попросту не влезала. В связи со сложившимися обстоятельствами Уитни обратилась к психотерапевту и прошла лечение антидепрессантами.

Спустя время модель потратила еще 30 тысяч фунтов стерлингов (3,1 млн рублей), чтобы исправить плоды неудачной операции, для этого ей пришлось перенести еще два хирургических вмешательства.

«Я была молода и сделала глупый выбор. Мое естественное тело было красивым. Я любила тренироваться в зале и была уверена в себе, но в то время я чувствовала, что мне нужна большая попа. А теперь я думаю, что важно любить себя такой, какая ты есть», — с горечью отметила девушка.