Модель сделала новые ягодицы за 1,5 млн рублей — теперь сидеть не может, но довольна

На последние внешние изменения 24-летняя Казуми потратила практически 1,5 миллиона рублей — на бразильскую подтяжку ягодиц. Однако в результате операции появился побочный эффект: девушка не может сидеть. Со временем модель приспособилась к новому образу жизни и даже научилась ходить в туалет стоя. «Любое давление на мои бедра или ягодицы рискует убить жир, поэтому я хочу попробовать целый год не сидеть», — назвала девушка причину своих неудобств.

Ранее Сквиртс выложила за новую грудь более полумиллиона рублей, когда вместо второго размера она получила шестой. Затем еще порядка полутора миллионов рублей девушке пригодилось для липосакции, результаты которой стали заметны лишь спустя 3 месяца. «Это был самый дорогой день в моей жизни, и мне казалось, что я попала в автомобильную аварию, но это того стоило», — призналась Казуми. По словам героини материала, она ни о чем не жалеет.