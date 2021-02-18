Модель с волосатой грудью учит фолловеров бодипозитиву

После многолетних издевательств, бритья и эпиляции воском Эстер Каликст-Беа решила позволить волоскам на груди, подмышках и ногах расти — она навсегда отказалась от бритвы и утверждает, что чувствует себя «сексуальнее», чем когда-либо.

«Я не хочу, чтобы волосы были препятствием», — рассказала 24-летняя художница из Монреаля изданию Caters News. «Мне потребовалась большая часть моей жизни, чтобы принять свое тело и принять то, кем я являюсь».

У девушки действительно больше волос на теле, чем у других женщин, однако это совершенно естественно: предки Каликст-Беа происходили из африканского племени Ве из Кот-д'Ивуара. «Женщины во времена моей прабабушки были очень волосатыми, и это считалось красивым», — поделилась Эстер. По ее словам, обильный рост волос на теле никак не объясняется с медицинской точки зрения, это всего лишь природная особенность, встречающаяся у некоторых людей.