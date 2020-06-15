Модель с густой монобровью рассказала, как сумела справиться с критикой окружающих

Также девушка напомнила, что хоть мир и переживает сейчас многочисленные потрясения, вызванные коронавирусом, нестабильностью мировой экономики, каждому человеку нужна минута, чтобы отдышаться и перезарядиться, потому так важно не забывать любить себя и напоминать себе о том, как это важно. Подписчики с благодарностью откликнулись на сообщение Хаджипантели: «Спасибо вам за такие важные слова!», «Ты королева», «Я люблю тебя так сильно, продолжай быть удивительной», «Макияж просто потрясающий», «Ты вдохновляешь меня быть лучше каждый день».

Фото: Instagram sophiahadjipanteli

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