Модель с густой монобровью рассказала, как сумела справиться с критикой окружающих
Фото: Instagram sophiahadjipanteli
Кипрская модель очень активно ведет свой микроблог в социальной сети Instagram, где регулярно делится новыми снимками и мыслями о жизни, карьере и том, что происходит в мире. И вот София опубликовала новый снимок, на котором она запечатлена с нежным макияжем. На ее губах помада цвета пыльной розы, на глазах – светло-розовые тени, на ресницах - тушь, придавшая взгляду драматичный эффект. Однако в мейке акцент, безусловно, сделан на брови – у девушки они и без того выразительные от природы, но в мейке она специально прокрасила их темным карандашом, чтобы они выглядели еще темнее.
Однако цель нового поста Софии – не только продемонстрировать летний макияж, модель захотела поделиться с подписчиками информацией, как ей удается справляться с многочисленными язвительными комментариями и критикой, которой она регулярно подвергается из-за своей необычной внешности. По ее мнению, главное – это внутренний стержень и любовь к себе, благодаря которым ей и удается преодолеть любые неприятности. «В вашей жизни вы встретите людей, которые не будут вас любить, а потому станут издеваться над вами и унижать. Теперь спросите себя: а вы не один из таких людей по отношению к самому себе? Будьте вашим самым большим защитником – защищайте себя от собственного ума, напоминайте себе, что, несмотря ни на что, ваша любовь к себе сильнее, чем случайные негативные мысли (поверьте, они есть даже у самых «совершенных» людей, как и неуверенность в себе)», – написала София в новом посте.
Также девушка напомнила, что хоть мир и переживает сейчас многочисленные потрясения, вызванные коронавирусом, нестабильностью мировой экономики, каждому человеку нужна минута, чтобы отдышаться и перезарядиться, потому так важно не забывать любить себя и напоминать себе о том, как это важно. Подписчики с благодарностью откликнулись на сообщение Хаджипантели: «Спасибо вам за такие важные слова!», «Ты королева», «Я люблю тебя так сильно, продолжай быть удивительной», «Макияж просто потрясающий», «Ты вдохновляешь меня быть лучше каждый день».
Фото: Instagram sophiahadjipanteli
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