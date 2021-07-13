Модель с двухметровой шевелюрой рассказала, как добилась таких результатов

Инга решила раскрыть свои секреты ухода за волосами и рассказала об этом изданию Daily Mail. «Здоровое питание — это самое важное для роста здоровых волос, я не пользуюсь феном, тщательно расчесываю волосы, не крашу их, это мой естественный цвет, использую натуральные масла», — поделилась героиня материала. Кроме того, Инга моет голову каждые пять дней, что занимает порядка 20 минут в душе, а на стрижку девушка ходит 2 раза в год. По ее словам, рацион девушки состоит из здоровой, свежей и органической пищи, при этом она не употребляет фастфуд, газированных напитков, большого количества белка и «пустых» углеводов, к ним относятся выпечка, макароны и пицца.

«Мой совет тем, кто хочет отрастить волосы: ешьте здоровую пищу, ведите здоровый образ жизни, избегайте стрессовых ситуаций, принимайте витамины, ешьте больше белка, не используйте фен и не стригите волосы часто», — заключила Волкош.