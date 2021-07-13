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Модель с двухметровой шевелюрой рассказала, как добилась таких результатов

32-летняя модель и предпринимательница Инга Волкош, родом из Владивостока, известна тем, что ей удалось отрастить свою шевелюру практически до двухметровой длины. Для достижения таких результатов ей потребовалось практически 20 лет. Нынешняя жительница Майами рассказала, что постоянно находится в центре внимания, особенно у мужчин, а представительницы прекрасного пола интересуются, как отрастить такие шикарные волосы.
Инга Волкош

Инга решила раскрыть свои секреты ухода за волосами и рассказала об этом изданию Daily Mail. «Здоровое питание — это самое важное для роста здоровых волос, я не пользуюсь феном, тщательно расчесываю волосы, не крашу их, это мой естественный цвет, использую натуральные масла», — поделилась героиня материала. Кроме того, Инга моет голову каждые пять дней, что занимает порядка 20 минут в душе, а на стрижку девушка ходит 2 раза в год. По ее словам, рацион девушки состоит из здоровой, свежей и органической пищи, при этом она не употребляет фастфуд, газированных напитков, большого количества белка и «пустых» углеводов, к ним относятся выпечка, макароны и пицца.

«Мой совет тем, кто хочет отрастить волосы: ешьте здоровую пищу, ведите здоровый образ жизни, избегайте стрессовых ситуаций, принимайте витамины, ешьте больше белка, не используйте фен и не стригите волосы часто», — заключила Волкош.

Фото: Instagram volkosh

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