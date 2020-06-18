Модель рассказала, как избавилась от появившейся из приема противозачаточных таблеток пигментации на лице
Фото: Instagram @madi_edwards
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, меланодермия или меланоз – это патологическое состояние, при котором происходит диффузная гиперпигментация кожи и в избытке откладывается меланин. У 24-летней Эдвардс она развилась из-за приема оральных контрацептивов, которые привели к изменению ее гормального баланса. Девушка признается, что 2018 года на протяжении всех предыдущих лет у нее была относительно чистая кожа, но противозачаточные таблетки в совокупности с активным загаром привели к появлению заболевания на лице модели. При этом зимой они становились немного светлее, а летом сильно темнели.
Понимая, что болезнь мешает ее работе, Мэдисон отправилась к косметологу, которая заявила, что, во-первых, после начала курса лечения и впоследствии ей придется избегать активного воздействия солнечного света, а также тепловых процедур, таких как лазер, поскольку они лишь ухудшают состояние кожи. Вместо этого специалист назначила ей полугодовой курс иглорефлексотерапии, а затем курс специальных пилингов, который уменьшил и проявления веснушек, и гиперпигментацию. Модель осталась в восторге от достигнутых результатов и теперь поддерживает результаты при помощи специально подобранного ухода, чтобы заболевание не вернулось. Кроме того, она в любую погоду не выходит из дома без солнцезащитных средств с SPF не ниже 50.
Косметолог объяснила, что наиболее распространенной причиной появления меланодермии считаются прием гормональных препаратов, противозачаточных и беременность. «Некоторые женщины генетически предрасположены к меланозу, – пояснила она. – Заболевание может вызвать появление темного пигмента над верхней губой, похожего на коричневые усы. Очаги могут возникнуть и на щеках и лбу».
Фото: Instagram @madi_edwards
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