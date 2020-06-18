Модель рассказала, как избавилась от появившейся из приема противозачаточных таблеток пигментации на лице

Понимая, что болезнь мешает ее работе, Мэдисон отправилась к косметологу, которая заявила, что, во-первых, после начала курса лечения и впоследствии ей придется избегать активного воздействия солнечного света, а также тепловых процедур, таких как лазер, поскольку они лишь ухудшают состояние кожи. Вместо этого специалист назначила ей полугодовой курс иглорефлексотерапии, а затем курс специальных пилингов, который уменьшил и проявления веснушек, и гиперпигментацию. Модель осталась в восторге от достигнутых результатов и теперь поддерживает результаты при помощи специально подобранного ухода, чтобы заболевание не вернулось. Кроме того, она в любую погоду не выходит из дома без солнцезащитных средств с SPF не ниже 50.

Косметолог объяснила, что наиболее распространенной причиной появления меланодермии считаются прием гормональных препаратов, противозачаточных и беременность. «Некоторые женщины генетически предрасположены к меланозу, – пояснила она. – Заболевание может вызвать появление темного пигмента над верхней губой, похожего на коричневые усы. Очаги могут возникнуть и на щеках и лбу».

Фото: Instagram @madi_edwards

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