Модель продемонстрировала, как визуально сузить талию на фотографиях
В недавней публикации на своей странице в Instagram Джорджи показала, какую позу нужно принять, чтобы талия казалась меньше. Для этого нужно соблюсти несколько советов: перекрестить ноги, напрячь живот и задержать дыхание, а руки расположить чуть впереди живота на уровне талии. Для сравнения на второй части коллажа девушка стала расслаблено. Между снимками заметна существенная разница, благодаря такому способу удалось скрыть выпирающий живот и объемные ноги.
Для фотографии героиня материала оделась в белый топ и голубые плавки в клетку. Поэтому, если вы хотите сделать красивые фото на пляже, спокойно пользуйтесь данным секретом для придания стройности фигуре. Кроме того, можно приподнять лямки нижней части купальника с бедер на талию.
Фото: Instagram georgie.clarke
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