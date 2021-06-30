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Модель продемонстрировала, как визуально сузить талию на фотографиях

Теперь, чтобы выглядеть стройнее на фотографиях, не обязательно уметь профессионально пользоваться фотошопом, так как придуманы более легкие способы визуально изменить свою фигуру. Это доказала британская блогерша и модель Джорджи Кларк, когда в Сети рассказала о специальном приеме, который используют даже знаменитости. Девушка регулярно делится коллажами, на которых показывает всю силу ракурса на фотографии.