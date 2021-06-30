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Модель продемонстрировала, как визуально сузить талию на фотографиях

Теперь, чтобы выглядеть стройнее на фотографиях, не обязательно уметь профессионально пользоваться фотошопом, так как придуманы более легкие способы визуально изменить свою фигуру. Это доказала британская блогерша и модель Джорджи Кларк, когда в Сети рассказала о специальном приеме, который используют даже знаменитости. Девушка регулярно делится коллажами, на которых показывает всю силу ракурса на фотографии.
Модель продемонстрировала, как визуально сузить талию на фотографиях

В недавней публикации на своей странице в Instagram Джорджи показала, какую позу нужно принять, чтобы талия казалась меньше. Для этого нужно соблюсти несколько советов: перекрестить ноги, напрячь живот и задержать дыхание, а руки расположить чуть впереди живота на уровне талии. Для сравнения на второй части коллажа девушка стала расслаблено. Между снимками заметна существенная разница, благодаря такому способу удалось скрыть выпирающий живот и объемные ноги.

Для фотографии героиня материала оделась в белый топ и голубые плавки в клетку. Поэтому, если вы хотите сделать красивые фото на пляже, спокойно пользуйтесь данным секретом для придания стройности фигуре. Кроме того, можно приподнять лямки нижней части купальника с бедер на талию.

Фото: Instagram georgie.clarke

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