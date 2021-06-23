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Модель потратила больше 7 млн рублей на пластику ради внешности Джессики Рэббит

Жительница Лондона Мария Виера обратилась к помощи пластических хирургов, чтобы добиться уникальной и идеальной, по ее мнению, внешности. Ей пришлось выложить более 100 тысяч долларов (порядка 7 миллионов рублей) на свое преображение. После изменений девушку стали сравнивать с рыжеволосой секс-бомбой Джессикой Рэббит — мультипликационным персонажем детективных нуар-романов о кролике Роджере, созданных писателем Гэри Вульфом.
Модель потратила больше 7 млн рублей на пластику ради внешности Джессики Рэббит

На соответствующий материал обратили журналисты издания Dailystar. Героиня материала утверждает, что имеет одинаковые пропорции тела с двухмерным персонажем. Она перенесла несколько пластических операций, включая имплантацию ягодиц. Кроме того, красит волосы в рыжий, чтобы наиболее походить на Джессику. По словам Марии, смена цвета волос была лучшим решением для карьеры модели, так как открыла для нее множество возможностей. В течение 10 лет она радуется рыжим волосам, ведь именно они привлекают наибольшее внимание окружающих.

На сегодняшний день Мария работает моделью в Париже и ее аудитория в Instagram насчитывает практически 200 тысяч подписчиков, где она часто делится фотографиями в довольно-таки откровенных нарядах.

Фото: Instagram theprincessgingerr

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