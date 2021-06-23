Модель потратила больше 7 млн рублей на пластику ради внешности Джессики Рэббит

На соответствующий материал обратили журналисты издания Dailystar. Героиня материала утверждает, что имеет одинаковые пропорции тела с двухмерным персонажем. Она перенесла несколько пластических операций, включая имплантацию ягодиц. Кроме того, красит волосы в рыжий, чтобы наиболее походить на Джессику. По словам Марии, смена цвета волос была лучшим решением для карьеры модели, так как открыла для нее множество возможностей. В течение 10 лет она радуется рыжим волосам, ведь именно они привлекают наибольшее внимание окружающих.