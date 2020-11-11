Модель потратила больше 3 млн рублей, чтобы доказать, что ее пятая точка настоящая
Фото: Instagram jessicarast.xo
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Star, Джессика украсила обложки множества журналов, включая Maxim Australia. Но теперь красавица возмущена и разгневана из-за того, что люди не верят, что ее аппетитная попа настоящая. Она настолько устала от того, что ей постоянно поступают вопросы на эту тему, что решила сделать все возможное, чтобы доказать, что не подвергалась никаким переделкам.
Раст хочет получить сертификат от пластического хирурга, который возьмется помочь ей в данном вопросе, и уже заплатила ему 32 тысячи фунтов (больше 3 миллионов рублей по текущему курсу ЦБ). «Многие меня критикуют, заявляя, что моя задница ненастоящая, потому что она слишком круглая и подтянутая. Честно говоря, эти комментарии меня сильно задевают, потому что это абсолютная неправда. Мое тело полностью естественное, ради того, чтобы сделать его безупречным, я много работаю в зале с моим личным тренером», – пояснила она свою позицию.
Кроме того, канадская модель придерживается веганской диеты и утверждает, что это также помогает поддерживать ей форму. Более того, она была профессиональной фигуристкой, что и сформировало ее тело. Теперь миссия разгневанной Джессики – доказать как фанатам, так и недоброжелателям, что добиться изящества изгибов и безупречного тела можно без похода к пластическому хирургу.
Фото: Instagram jessicarast.xo
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