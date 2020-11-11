Модель потратила больше 3 млн рублей, чтобы доказать, что ее пятая точка настоящая

Раст хочет получить сертификат от пластического хирурга, который возьмется помочь ей в данном вопросе, и уже заплатила ему 32 тысячи фунтов (больше 3 миллионов рублей по текущему курсу ЦБ). «Многие меня критикуют, заявляя, что моя задница ненастоящая, потому что она слишком круглая и подтянутая. Честно говоря, эти комментарии меня сильно задевают, потому что это абсолютная неправда. Мое тело полностью естественное, ради того, чтобы сделать его безупречным, я много работаю в зале с моим личным тренером», – пояснила она свою позицию.

Кроме того, канадская модель придерживается веганской диеты и утверждает, что это также помогает поддерживать ей форму. Более того, она была профессиональной фигуристкой, что и сформировало ее тело. Теперь миссия разгневанной Джессики – доказать как фанатам, так и недоброжелателям, что добиться изящества изгибов и безупречного тела можно без похода к пластическому хирургу.

Фото: Instagram jessicarast.xo

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