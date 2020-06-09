Модель потратила 2,6 миллиона рублей на увеличение груди до 6 размера и распугала всех мужчин

Первую операцию по увеличению груди Ивонн сделала в 19-летнем возрасте и за последующие 7 лет «дорастила» свой бюст с нулевого до 6-го размера. На пластику она потратила впечатляющие 30 тысяч фунтов стерлингов (около 2 600 000 рублей по текущему курсу) и теперь чувствует себя более уверенно в своем теле. Однако вместе с пышной грудью модель получила новую проблему – ее бюст отпугивает мужчин. «Я всегда думала, что женщины с формами в нужных местах красивы, мне самой очень нравился такой тип фигуры. Образец женственности для меня – Ким Кардашьян с ее темными волосами. И мужчинам это тоже нравится. Но при этом они предпочитают только смотреть, а не подходить и знакомиться», – пояснила Ивонн.

По ее словам, люди, особенно в консервативной Германии, зачастую неодобрительно смотрят на нее: «Среди осуждающих меня очень много женщин. И мне кажется, что некоторых мужчин пугает моя внешность, из-за чего они стесняются подойти и заговорить со мной. Из-за моей груди мне нужно доказывать всем, что я хороший человек с моральными принципами — это ненормально», – грустно отметила Ивонн.

Фото: Instagram @yvonne_bar _

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