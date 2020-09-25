Модель показала вызванные волчанкой гематомы на лице и шокировала поклонников

Поклонники оценили смелость и откровенность модели и сообщили ей, что она всегда выглядит превосходно, даже со столь пугающим глазом. «Какая ты крутая, Робби», «Горжусь тобой!», «Восторг и восхищение! Обожаю вас!», «Вы такая невероятно сильная женщина!», «Ты все еще самая прекрасная на свете», «Спасибо, что поделилась с нами этими снимками. Ты такая необыкновенная», «Спасибо за откровенность», – написали они в комментариях.

Фото: Instagram robynlawley

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