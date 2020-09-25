Модель показала вызванные волчанкой гематомы на лице и шокировала поклонников
Фото: Instagram robynlawley
Девушка поделилась серией откровенных снимков в своем Instagram-аккаунте. На них она наглядно показала внушительную гематому в перорбитальной области и покрасневший от лопнувших сосудов белок глаза – выглядело это немного жутко, будто ее кто-то ударил. Однако сама Робин пояснила, что это проявления волчанки – острого аутоиммунного заболевания соединительных тканей. Также она страдает от антифосфолипидного синдрома (APS), из-за которого у нее регулярно бывают судороги.
В своей публикации австралийка написала: «Иногда социальные сети кажутся такими пугающими, что я не могу этого вынести, а иногда они мне нравятся тем, что в них можно показать себя такими, какие мы есть на самом деле, даже если это вызывает дискомфорт, как это фото (товарищи по несчастью, знайте, вы не одиноки)». Робин добавила, что она сейчас занимается проектом, который помогает людям принять свое тело, даже если оно несовершенно, и это помогло ей найти гармонию с самой собой. «После очередного приступа я обзавелась прекрасным сатанинским глазом, но мне немного плевать, как я выгляжу, ведь я – это я», – заметила она.
Поклонники оценили смелость и откровенность модели и сообщили ей, что она всегда выглядит превосходно, даже со столь пугающим глазом. «Какая ты крутая, Робби», «Горжусь тобой!», «Восторг и восхищение! Обожаю вас!», «Вы такая невероятно сильная женщина!», «Ты все еще самая прекрасная на свете», «Спасибо, что поделилась с нами этими снимками. Ты такая необыкновенная», «Спасибо за откровенность», – написали они в комментариях.
Фото: Instagram robynlawley
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