Модель Playboy с огромным бюстом гордо носит бикини на несколько размеров меньше

Модель журнала Playboy Линдси Пелас обрела известность в Сети благодаря своей натуральной груди... 8-го размера. Стройная подтянутая фигура в сочетании с очаровательной улыбкой девушки и более чем пышной грудью помогли ей заполучить почти 7,5 миллиона подписчиков в Instagram.

На днях Линдси выложила свежие снимки из своей поездки в Турцию. Модель позировала на квадроцикле в крошечном черном бикини и чуть было не засветила свой бюст — он буквально рвался из купальника.