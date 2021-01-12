Модель Playboy носит корсет 24 часа в сутки, чтобы уменьшить талию
Фото: instagram.com/officialiasminsantos
Девушка решила уменьшить талию с помощью фиксации тела, вдохновившись примером телеведущей Ким Кардашьян. 27-летнюю красавицу из Бразилии часто сравнивают с «реальной куклой Барби» из-за ее фигуры в виде песочных часов. «Я черпаю вдохновение у Ким Кардашьян. Моя мечта - иметь такое же тело, как у нее. Но пока я сосредотачиваюсь только на своей талии, и считаю, что почти достигла идеальной фигуры. А насчет сравнения с куклой, кому это не нравится?» - уточнила она.
У британки так много одежды, что она хранит ее в старом доме. Недавно она позировала в платье, покрытом 10 тысячами кристаллов Swarovski, которое обошлось более чем в 16 тысяч фунтов стерлингов (около 1,6 миллиона рублей).
Как уточнила Ясмин, во время изоляции из-за коронавируса она сидела дома и оттачивала внешность. «Я прохожу изоляцию в третий раз в Лондоне. Застряв дома, мы хотим измениться, поменять цвет волос, изменить еду, тренировки, распорядок дня. Этим я и занялась», - сказала она.
Ясмин носит корсет в течение суток, чтобы сформировать у себя нужные формы. Несмотря на то, что фанаты захотят последовать примеру модели, носить корсет длительное время не рекомендуется. Корсет обычно изготавливается из толстой и эластичной ткани, которая подтягивает тело. Некоторые считают, что этот предмет женского гардероба помогает достичь фигуры песочных часов. Но эксперты предупреждают, что тенденция может быть опасной.
Фото: Instagram/@officialiasminsantos
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!