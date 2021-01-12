Модель Playboy носит корсет 24 часа в сутки, чтобы уменьшить талию

Как уточнила Ясмин, во время изоляции из-за коронавируса она сидела дома и оттачивала внешность. «Я прохожу изоляцию в третий раз в Лондоне. Застряв дома, мы хотим измениться, поменять цвет волос, изменить еду, тренировки, распорядок дня. Этим я и занялась», - сказала она.

Ясмин носит корсет в течение суток, чтобы сформировать у себя нужные формы. Несмотря на то, что фанаты захотят последовать примеру модели, носить корсет длительное время не рекомендуется. Корсет обычно изготавливается из толстой и эластичной ткани, которая подтягивает тело. Некоторые считают, что этот предмет женского гардероба помогает достичь фигуры песочных часов. Но эксперты предупреждают, что тенденция может быть опасной.