Модель отказалась ампутировать ставшую «слоновьей» из-за лимфостаза ногу

Оказалось, заболевание коварно, возможно только попытаться облегчить состояние, а полностью вылечить недуг нельзя, так как в настоящее время не существует нужного лекарства. 23-летняя Махогани проходит сеансы физиотерапии и лимфодренажного массажа для уменьшения количества накопленной в ноге жидкости. Эти процедуры помогают контролировать болезнь и не достигать критических отметок, так вес ноги девушки при самом большом отеке составлял 45 килограммов.

Гетер научилась жить со своей особенностью и демонстрирует ее в многочисленных фотосессиях, а также рассказывает о болезни на YouTube и других социальных платформах.