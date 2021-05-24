Модель отказалась ампутировать ставшую «слоновьей» из-за лимфостаза ногу
Девушка страдает от сильнейшего отека левой ноги и неоднократно сталкивалась с жестоким обращением со стороны окружающих и подписчиков в социальных сетях: комментаторы часто оскорбляли ее и советовали ампутировать ногу. Однако американка нашла в себе силы и реагирует на их высказывания словами: «Теперь я верю, что красива внутри и снаружи». Об этом сообщается в эксклюзивном материале издания Mirror.
Оказалось, заболевание коварно, возможно только попытаться облегчить состояние, а полностью вылечить недуг нельзя, так как в настоящее время не существует нужного лекарства. 23-летняя Махогани проходит сеансы физиотерапии и лимфодренажного массажа для уменьшения количества накопленной в ноге жидкости. Эти процедуры помогают контролировать болезнь и не достигать критических отметок, так вес ноги девушки при самом большом отеке составлял 45 килограммов.
Гетер научилась жить со своей особенностью и демонстрирует ее в многочисленных фотосессиях, а также рассказывает о болезни на YouTube и других социальных платформах.
Фото: Instagram lymph.goddess23
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